La nueva edición de Drag Race España, capitaneada por Supremme de Luxe, llega a atresplayer en septiembre - CONTACTO

MADRID, 21 Jul. (CulturaOcio) -

Drag Race España regresa a atresplayer en septiembre. Esta sexta edición del programa, capitaneada por Supremme de Luxe, promete más emoción, competitividad y sorpresas, con una nueva promoción de reinas que competirán por convertirse en la nueva superestrella drag española y llevarse los 50.000 euros de premio.

Los participantes de está gran competición deberán superar todo tipo de retos para evitar ser eliminadas y así poder abrirse paso entre sus compañeras para llegar a la Gran Final. Lo harán en una nueva temporada con muchas novedades y sorpresas con un equipo de jueces, integrado de nuevo por Javier Calvo, Javier Ambrossi y Ana Locking.

En esta sexta edición, Drag Race España vuelve a buscar a la mejor superestrella drag del país a través de una carrera de desafíos. Así, en cada programa, las concursantes tendrán que superar las distintas pruebas preparadas por el equipo para evitar ser expulsadas y conseguir proclamarse ganadoras. Las reinas se enfrentarán a sesiones de fotos, bailes, retos artísticos o actuaciones musicales con las que demostrarán que son las mejores.

Además, cada semana habrá una serie de mini retos y maxi retos que pondrán a pruebas todas las capacidades de las concursantes, y al final de cada capítulo tendrán que mostrar sus mejores looks en una pasarela temática.

LA EDICIÓN MEJOR VALORADA DE LA FRANQUICIA

Según los datos aportados por la plataforma, con su quinta temporada, Drag Race España se convirtió en el mejor arranque de la franquicia de atresplayer. Pero no se queda aquí, el Meet The Queens de la edición fue también el más visto de toda la saga, consiguiendo que la quinta edición fuese la mejor valorada.

Tras el gran éxito de su quinta edición, el taller de Drag Race España volverá a abrir sus puertas en septiembre. Con el estreno de la sexta edición, un nuevo elenco tomará el relevo de las cinco anteriores generaciones de reinas.