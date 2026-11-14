Noah Wyle (The Pitt) aún recuerda cuando Eddie Murphy le mandó a la mierda siendo un niño de 9 años - NETFLIX Y HBO MAX

MADRID, 14 Nov. (CulturaOcio) -

Noah Wyle se alzó en los Emmy 2026 con el premio a mejor actor en una serie dramática por su papel del doctor Michael 'Robby' Robinavitch en The Pitt. Ahora, el intérprete ha recordado una peculiar anécdota de su infancia: cuando tenía nueve años, pidió un autógrafo a Eddie Murphy y el intérprete lo mandó a la mierda.

"Conocí a Eddie una vez cuando era niño", contó Wyle a Good Hang, el podcast de Amy Poehler. "Le pedí un autógrafo y le dije: 'Me gustas mucho en SNL'. Y él me contestó: '¿Qué haces despierto a estas horas?'. Le dije: '¿Me das un autógrafo?'", continuó Wyle.

La respuesta de la estrella de la saga Superdetective en Hollywood fue, según recordó el actor: "Vete a la mierda, tío". "Yo siempre firmo autógrafos", afirmó Wyle.

"Cada vez que un niño de nueve años me pide uno, se lo firmo rapidísimo", sentenció. Aunque nunca ha ejercido como presentador de Saturday Night Live en su larga trayectoria televisiva, Wyle sí participó en un episodio del programa emitido en el año 2000 y conducido por su compañera de reparto en el televisivo drama médico Urgencias, Julianna Margulies.

EL ENCUENTRO CON MURPHY SE CONVIRTIÓ EN UNA BROMA EN LA FAMILIA DE WYLE

Por otra parte, el encuentro con Murphy se le quedó grabado y acabó convirtiéndose en una broma recurrente entre Wyle y sus hijos. "He contado esta historia muchas veces en casa y, el año pasado, para mi cumpleaños, mi hija no sabía qué regalarme", recordó.

"Así que mi hija de 10 años imprimió una foto de Eddie Murphy y escribió en ella: 'Querido Noah, eres un chico estupendo. Eddie Murphy'. Y ella deletreó Eddie E-d-d-y. Lo tengo enmarcado en mi despacho", contó Wyle.

"Es el mayor regalo que me ha hecho mi hija de 10 años: '¿Sabes qué?'. Y entonces ella inventó la historia. Dijo: 'Papá, no vas a creer a quién vimos mamá y yo ayer. Eddie Murphy. Y conseguimos lo que siempre has querido, su autógrafo'", relató entre risas Wyle.