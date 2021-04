New Amsterdam dice adiós a uno de sus personajes más queridos

MADRID, 15 Abr. (CulturaOcio) -

Los seguidores de New Amsterdam, el drama médico que arrasa desde que llegó a Netflix, se preparan para despedir a uno de sus personajes más entrañables. Anupam Kher, quien dio vida al doctor Vijay Kapoor en tres temporadas de la serie, no volverá en la próxima temporada de la ficción de NBC.

Así lo ha revelado Deadline, que ha dado la noticia un día después de que The Hindustan Times informara de que la mujer del actor padece cáncer. El personaje ha renunciado a su puesto, mientras que el resto de compañeros del Bellevue Hospital siguen luchando contra la pandemia de coronavirus. La publicación destaca que dejará de ser un personaje habitual, aunque no detalla si volverá a aparecer en la producción de manera puntual.

New Amsterdam, creada por David Schulner, está inspirada en las memorias del doctor Eric Manheimer tituladas Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital, que giran en torno a sus 15 años como director médico en un hospital.

Ryan Eggold, Christine Chang, Stacey Raymond, Freema Agyeman, Alanna Blair, Lizzy DeClement, Charmar Jeter, Gregory Jones, Tyler Labine, Young Mazino y Michael Medeiros, Janet Montgomery protagonizan la producción, que ya ha renovado para rodar sus temporadas 4 y 5.

Además de haber participado en New Amsterdam, Kher es conocido por sus roles del doctor Cliff Patel en El lado bueno de las cosas o Sanyam Dandekar en Sense8. El intérprete tiene pendiente de estreno Sooryavanshi, Zamaanat: And Justice for All, The Last Show, Koochie Koochie Hota Hai, Alert 24X7, The Kashmir Files, Snapshot Wedding y Miss match India.

ABC emitirá el próximo episodio de la ficción, titulado Catch, el 20 de abril. "Max se ve obligado a examinar las desigualdades en el trabajo infantil para las mujeres de color. Bloom debe lidiar con un área de emergencias saturada . Sharpe ayuda a la doctora Agnes Kao con un diagnóstico desgarrador", reza la sinopsis del capítulo.