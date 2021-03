¿Cuándo Se Estrena La Temporada 3 De New Amsterdam En Netflix?

MADRID, 2 Mar. (CulturaOcio) -

El drama médico 'New Amsterdam' se ha convertido en un auténtico éxito en Netflix. Las dos temporadas de la serie de NBC coronan lo más visto de la plataforma, siendo un sleeper de temporada. Protagonizada por Ryan Eggold, Janet Montgomery, Freema Agyeman, Jocko Sims, Tyler Labine y Anupam Kher, al público le ha surgido una pregunta: ¿cuándo llegará la tercera temporada?

Realmente, la tercera temporada de 'New Amsterdam', en Estados Unidos, se estrena este 2 de marzo en NBC. Sin embargo, a pesar del increíble éxito de la ficción médica en Netflix, lo cierto es que no es una producción exclusiva de la plataforma. Es más, 'New Amsterdam' está también disponible en Amazon Prime Video.

Debido a que su llegada depende de terceros y tampoco se ha hecho ningún anuncio relacionado con la tercera temporada por parte de Netflix, lo más probable es que su desembarco en el servicio en streaming sea tras haberse emitido en Estados Unidos o tras un tiempo razonable para su explotación en otras plataformas, como Prime Video, donde la ficción ha estado disponible bastante antes.

Desde su llegada a Netflix, el pasado 15 de febrero, 'New Amsterdam' se ha convertido en una auténtica sensación de audiencias, superando en el ranking a otras ficciones como 'Ginny y Georgia' o 'Tribus de Europa', como también a la película 'Loco por ella'.

La tercera temporada de 'New Amsterdam' abordará una realidad muy cercana a la actualidad: la pandemia del coronavirus. La serie, que muestra las grandes desigualdades que existen en el sistema sanitario estadounidense, ahondará más en esa brecha social debido a las trágicas consecuencias del COVID-19.