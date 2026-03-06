Netflix sentencia el futuro de El agente nocturno temporada 4 - NETFLIX

MADRID, 6 Mar. (CulturaOcio) -

La temporada 3 de El agente nocturno llegó a Netflix el pasado 19 de febrero. Sin embargo, esta nueva tanda de capítulos de la serie protagonizada por Peter Baso no ha tenido el desempeño esperado y ha experimentado una notable bajada de audiencia respecto a sus dos anteriores entregas. Ahora la plataforma ha confirmado el estatus de la temporada 4.

"Contesta a la llamada, tenemos grandes noticias. ¡El Agente Nocturno volverá para la cuarta temporada!", ha confirmado Netflix en X, acompañando la publicación de un vídeo en el que los neoyorquinos responden a un teléfono situado en medio de Times Square.

La noticia, sin duda, habrá entusiasmado a los fans, que podrán disfrutar de nuevo viendo a Baso como Peter Sutherland en una nueva hornada de episodios. Más aun teniendo en cuenta que, según informaba Deadline a finales de febrero, la tercera temporada de El agente nocturno registró una caída de audiencia de casi el 40% respecto a la segunda, con un total de 8,4 millones de visualizaciones.

Answer the call, we've got big news. The Night Agent will return for Season 4! pic.twitter.com/C2jYWj4poQ — Netflix (@netflix) March 6, 2026

Una cifra por debajo de los 13,9 millones de espectadores que tuvo la ficción de espionaje en su temporada 2, mientras que la primera, estrenada en 2023, acumuló 168,7 millones de horas vistas, el equivalente a unos 21 millones de visualizaciones, puesto que Netflix suele traducir las horas vistas en visualizaciones. En cuanto a la temporada 4, Shawn Ryan, su creador, aseguró que está encantado de que las aventuras de Sutherland continúen con esta nueva entrega.

"Ha sido toda una montaña rusa rodar El agente nocturno en cinco países y tres continentes hasta ahora y estamos encantados de que las aventuras de Peter Sutherland (Basso) continúen en una cuarta temporada", señaló Ryan en declaraciones a Tudum. "Nuestros guionistas, nuestro reparto y todo el equipo están listos para volver a la carga y ofrecer a los fans aún más giros, sorpresas y emociones", afirmó, anticipando así que los nuevos episodios no estarán exentos de emociones fuertes.