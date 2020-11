Netflix renueva The Umbrella Academy para una 3ª temporada

MADRID, 10 Nov. (CulturaOcio) -

Era un secreto a voces... pero ya es oficial. Netflix ha renovado The Umbrella Academy para una tercera temporada. La nueva temporada de la serie que sigue las andanzas de los hermanos Hargreeves constará también de diez capítulos que comenzarán a rodarse en febrero del próximo año en Toronto.

Así lo ha confirmado Netflix en redes sociales

Oh my god! We're back! Again! It's official. Production for S3 of The Umbrella Academy begins in February pic.twitter.com/tZxyezzCOc