Netflix renueva por una temporada 2 su sangriento drama histórico con puntación perfecta - NETFLIX

MADRID, 19 Dic. (CulturaOcio) -

Netflix ha renovado El último samurái en pie, adaptación de la novela homónima de Shogo Imamura, por una segunda temporada. Además del notable éxito cosechado por su aplaudida primera entrega, compuesta por seis episodios, la ficción también ha conseguido otro logro: obtener una puntuación perfecta en Rotten Tomatoes.

Según recoge The Hollywood Reporter, Netflix ha renovado El último samurái por una temporada 2. Estrenada a mediados del pasado noviembre, la serie, creada por Michihito Fujii junto a Kento Yamaguchi, se convirtió en uno de los éxitos sorpresa de la plataforma de streaming, marcando además un antes y un después para las producciones japonesas.

Ambientada en el Japón de 1878, durante la era Meiji, la ficción, cuya trama sigue los pasos de Shujiro Saga (Jun'ichi Okada), quien en su día fue un samurái invicto, decide participar en una competición mortal de supervivencia para salvar a su familia y su pueblo. Se situó en el primer puesto del Top 10 global de Netflix en la categoría de series de habla no inglesa, además de entrar en el Top 10 en 88 países y mantenerse durante cinco semanas entre lo más visto en Japón.

Por otra parte, El último samurái en pie es la primera producción íntegramente japonesa en ser nominada a los Critics' Choice Awards en la categoría de mejor serie en lengua extranjera. La 31.ª edición de la gala se celebrará el próximo 4 de enero de 2026 en el Barker Hangar del Aeropuerto de Santa Monica, California.

Dicho esto, la serie, también aplaudida como una de las mejores en artes marciales, ha cosechado críticas muy positivas, logrando un 100% de aprobación entre los críticos y un 85 % de valoración por parte del público en Rotten Tomatoes, destacando especialmente las cuidadas coreografías de acción y la forma en que se desarrolla su historia.