¿Está El último samurái en pie de Netflix basada en una historia real?

MADRID, 13 Nov. (CulturaOcio) -

Ya están disponibles en Netflix los seis episodios de la serie japonesa El último samurái en pie. Ambientada en el Japón de 1878, durante la era Meiji, la ficción refleja cómo los samuráis, ya pasados sus días de gloria, fueron despojados de sus privilegios, se les prohibió llevar espadas y tuvieron que adaptarse a los nuevos tiempos. Y teniendo en cuenta ese contexto histórico real, muchos se preguntan cuánto de verdad hay en la serie y si esta está inspirada en algún otro material.

A pesar de partir de un hecho verídico (la progresiva desaparición de los samuráis) la serie, que ha sido descrita por el servicio de streaming como un cruce entre Shogun y El juego del calamar, aborda algo tan ficticio como una mortal competición entre los antaño guerreros profesionales por un cuantioso premio. Y es que la historia de El último samurái en pie no bebe tanto de la realidad como de un libro titulado Ikusagami.

Escrita por el ganador del premio Naoki (el galardón literario más prestigioso de Japón) Shogo Imamura, e ilustrada por Katsumi Tatsuzawa, la novela se convirtió en el manga Morning en 2022 y justo en ese mismo año Netflix empezó a desarrollar su propia adaptación, aprobada por el propio Imamura. "Incluso las partes que se modificaron añadieron suspense y emoción visual que solo el cine puede ofrecer", explicó el autor en declaraciones a Tudum, hablando de la serie.

Ahondando en el inicio del proyecto, la plataforma revela que fue Shinichi Takahashi, de Netflix, quien, siendo fan del material original, le propuso a Junichi Okada protagonizar y producir la serie y este, a su vez, contactó con el director Michihito Fujii, con el que ya había colaborado en la cinta de 2023 Hard Days.

"Me pareció inesperadamente cercana a nuestra propia experiencia con el COVID-19", expresó Fuji, explicando lo que le había llamado la atención de la novela de Imamura. "Es una historia sobre la ideología y el destino de cada uno, pero era entretenida y tenía un aire lúdico. Recuerdo que pensé que yo nunca habría podido imaginar algo así", añadió.

Junto a Okada, completan el reparto de El último samurái en pie Riho Yoshioka, Yumia Fujisaki, Kaya Kiyohara, Masahiro Higashide, Hiroshi Tamaki, Hideaki Ito, Shôta Sometani, Takayuki Yamada, Wataru Ichinose, Taichi Saotome, Yûya Endô y Taiiku Okazaki, entre otros.