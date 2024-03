Netflix renueva Avatar... Y pone fecha a su final

MADRID, 6 Mar. (CulturaOcio) -

La primera temporada del remake en imagen real de Avatar: La leyenda de Aang ha sido todo un éxito para Netflix. La serie de animación original constaba de tres temporadas y la compañía ha confirmado que ese será también el caso de la adaptación, renovándola para otras dos entregas.

Según datos de la plataforma, la ficción ha sido desde su estreno, el pasado 22 de febrero, "la serie de televisión de habla inglesa más vista, con 41,1 millones de visitas, en solo los primeros 11 días". Estos números son incluso más altos que los que consiguiera One Piece, otra adaptación en imagen real de un popular anime que tuvo gran aceptación por parte de público y crítica.

The Avatar will return!! Seasons 2 & 3 of AVATAR: THE LAST AIRBENDER are coming! pic.twitter.com/NDxSDP7kZE