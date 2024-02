El final de Avatar: La leyenda de Aang, explicado: ¿Qué es el Koizilla? ¿Han muerto Yue y el comandante Zhao?

MADRID, 27 Feb. (CulturaOcio) -

Netflix estrenó hace unos días el nuevo remake en imagen real de Avatar: La leyenda de Aang, el clásico de animación de Nickelodeon. La plataforma de streaming ha adaptado la primera temporada de la serie, presentando así su rico universo y sus personajes. El pequeño Aang debe aprender a ser el Avatar si quiere detener la terrible guerra que asola el mundo.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En el final de la serie, el equipo Avatar llega al fin a la Tribu del Agua del Norte, a la ciudad de Agna Qel'a. Allí, Aang quiere contactar con el espíritu del Avatar Kuruk mientras Katara aprende a dominar el agua. Pero pronto son atacados por la Nación del Fuego, liderados por el comandante Zhao. Este no solo tenía el plan de sitiar el lugar con la fuerza bruta, sino de algo aún más terrible.

Su idea era infiltrarse en Agna Qel'a y llegar hasta el Oasis Espiritual. Y es que allí es donde los espíritus del océano y de la luna toman forma corpórea y mortal, manifestándose en un pez negro y un pez blanco. Zhao quiere matar al espíritu de la luna, pues es quien otorga sus poderes a los maestros del agua.

¿QUÉ ES EL KOIZILLA?

A pesar de los intentos de Aang e incluso del tío Iroh, el villano finalmente se sale con la suya, capturando al pez blanco del espíritu de la luna y matándolo. Eso provoca un cataclismo en todo el mundo, haciendo que los maestros del agua ya no puedan dominar su elemento. Es entonces cuando el Avatar se ve obligado a entrar en acción.

Aang, furioso, comprende que ser el Avatar implica poner el bien del mundo por delante del suyo. Por eso, decide ofrecerle su cuerpo al espíritu del océano. Adentrándose en el estanque, Aang entra en estado Avatar y se fusiona con el pez negro. Rápidamente, ambos se transforman en un gigantesco ser de agua, el Koizilla (Whalezilla en inglés).

Este monstruo es la rabia del espíritu del océano, que comienza a destruir todo cuanto encuentra a su paso para expulsar a la Nación del Fuego de Agna Qel'a. Por mucho que Katara y los demás intentan razonar con Aang, el temible ser no hace caso hasta que Yue se sacrifica para devolverle la vida al espíritu de la luna. Es entonces cuando Koizilla se desvanece y sus dos partes, el Avatar y el espíritu del océano, se separan.

¿QUIÉN MUERE EN AVATAR: LA LEYENDA DE AANG?

En el desenlace de Avatar: La Leyenda de Aang, quien primero muere es el espíritu de la luna. Pero, tras la conversión de Aang en Koizilla, la princesa Yue descubre la manera de salvar al mundo. Cuando era niña, estuvo a punto de morir y el espíritu de la luna le dio una parte de sí mismo para salvarla. Eso hace que, en parte, la joven sea también un ser espiritual.

Por ello, se mete en el estanque del Oasis y da su vida para que el espíritu de la luna que habita en ella renazca y le devuelva al mundo los poderes del agua, calmando a su vez al espíritu del océano. Su gran sacrificio es el que pone fin al conflicto, aunque pierda su vida en el proceso. Pero Yue no es la única muerte.

Al margen de las numerosas bajas en la batalla de Agna Qel'a, algunas muy importantes, hay alguien que también llega al final de su recorrido en la Tribu del Agua del Norte. El comandante Zhao, que intenta huir en el ataque de Koizilla, es detenido por Zuko, que se enfrenta a él pero que decide perdonarle la vida. Zhao es menos compasivo e intenta atacar al príncipe por la espalda, pero el tío Iroh le detiene, arrojándolo al agua. No queda claro si muere o no, pero su arco como villano ha llegado a su fin.

Tras estos dos fatídicos desenlaces, el equipo Avatar emprende de nuevo su viaje para que Aang aprenda a dominar el agua, la tierra y el fuego. Por su lado, el príncipe Zuko ha descubierto que su padre no confía en él sino en su hermana Azula. Su destierro en busca del Avatar no era más que una motivación para que la perversa villana superase sus límites. Ahora, con una seria crisis de identidad por no saber cuál es su lugar en el mundo, el príncipe de la Nación del Fuego tendrá que decidir cuál es su camino.