Netflix no renueva Archivo 81 y enfurece a los fans: "Dejad de cancelar las buenas series"

MADRID, 25 Mar. (CulturaOcio) -

Netflix apostó por el género de terror con Archivo 81, serie creada por Rebecca Sonnenshine y lanzada en enero de 2022. Pese a las cifras positivas de visualizaciones que anotaba la ficción, la plataforma de streaming ha decidido cancelarla... desatando la ira de los fans que se quedarán sin descubrir el final de su trama.

Deadline confirma que Archivo 81 no tendrá una segunda temporada, pese a haberse colado en el top 10 de los más vistos e incluso haber ostentado brevemente el primer puesto en Estados Unidos. Netflix se ha centrado últimamente en comparar los datos de visualización con el coste de la producción, y todo apunta a que Archivo 81 no ha alcanzado el umbral que Netflix había establecido para la serie en función de su presupuesto.

La noticia de la cancelación ha pillado por sorpresa a los fans, que se han quejado en Twitter. "Netflix canceló Archivo 81 después de una primera temporada muy buena y estoy enfadada. Parad de cancelar las buenas series", pidió una usuaria. "Querido Netflix, ¿por qué cancelas Archivo 81? ¡Era una serie sólida! ¿Quién es el responsable de esta decisión? ¡Te ruego que lo reconsideres!", tuiteó otro espectador.

netflix cancelled Archive 81 after such a good first season and i’m PISSED. stop cancelling good shows. — morgs ▽ 💙💛 (@jurassic_morgan) March 24, 2022

Dear @netflix, why you my cancel Archive 81?! This was a solid show! Who is responsible for this decision?! I’m begging you to reconsider! pic.twitter.com/YUwOeDusJB — OpinionatedFatMan (@Bigun32763) March 24, 2022

"¡Esto es una mierda! Archivo 81 está en otro nivel de calidad en comparación con la telebasura que Netflix ha estado lanzando recientemente. ¿Cómo empiezo una campaña para salvar esta serie? ¿Solo con un hashtag?", rezaba otro tuit.

This is some absolute bullshit!!!! #archive81 is on another level of quality compared to the trash TV Netflix has been putting out recently. How do I start a campaign to save this show? Is it just a hashtag?? #SAVEARCHIVE81 https://t.co/D6nUNz7q2X — Hanna Ines Flint (@HannaFlint) March 24, 2022

"Muy enfadado por esta noticia. Archivo 81 es fácilmente una de las series más interesantes de Netflix este año", se quejó otro tuitero."Llorando por la cancelación de Archivo 81. Era una serie de terror muy novedosa", se leía en otra publicación.

So annoyed by this news! Archive 81 was easily one of the most interesting shows on Netflix to come out this year!#SaveArchive81 #Archive81Netflix #Archive81 https://t.co/jaV79RBcMp — Edward James Lauder (@EJLauder) March 24, 2022

brb crying about archive 81 getting cancelled. it was such a refreshing horror series UGH — rose 🥀 𐒓𐒀𐒇𐒆𐒀 (@rose_egal) March 24, 2022

Yo después de enterarme de la cancelación de Archivo 81. pic.twitter.com/MZNnIIbuOf — Iago. (@iagobrere) March 24, 2022

¿¡¡Qué, qué qué??!! Me entero que cancelaron ARCHIVO 81 y ya no habrá segunda temporada 😳😕 pic.twitter.com/LWZmFdgRYc — Diana Su (@_DianaSu) March 25, 2022

Han cancelado Archivo 81, voy a cancelar suscripción de Netflix, cada día más caro y cada día entiendo menos nada. 😢 — Melody Pendras (@npv8twitch) March 24, 2022

Muy mal @NetflixES por cancelar #Archivo81 Es una serie que esta muy bien y yo tenia muchas ganas de seguir la temporada 2. Me parece que si seguís cancelando las series buenas vais a perder muchos suscriptores. Por favor, reconsiderad la decisión y de darle otra temporada. — Victor R.G. (@VictorRG3) March 25, 2022

Netflix cancela la serie #Archivo81 con tan solo una temporada.



La serie está muy bien y se tuvo unas críticas y una acogida muy buena dentro de la plataforma. No entiendo las maniobras de Netflix, pero de verdad, da mala gana empezar una nueva serie y que te dejen a medias... pic.twitter.com/dtogL7P8fY — MarcShAdOw (@Marc_Mov) March 25, 2022

"Un archivista acepta restaurar unas cintas de video y se ve enredado en el misterio que rodea la desaparición de la cineasta y el culto demoníaco que ella investigaba", reza la sinopsis de Archivo 81. Dina Shihabi, Mamoudou Athie, Ariana Neal, Evan Jonigkeit, Martin Donovan, Matt McGorry y Julia Taylor Ross, entre otros, protagonizan la serie, que consta de ocho capítulos.