¿Está basada Archivo 81 de Netflix en una historia real?

MADRID, 20 Ene. (CulturaOcio) -

Netflix estrenó el pasado 14 de enero Archivo 81, serie creada por Rebecca Sonnenshine y que se han convertido en uno de los éxitos de principio de año en la plataforma. "Mientras restaura unas cintas de vídeo dañadas, un archivista se ve envuelto en una misteriosa trama relacionada con la directora desaparecida y una secta demoníaca", reza la sinopsis de la producción. La ficción surgió a raíz de un podcast pero, ¿está inspirada en una historia real?

Archivo 81 está basada en el podcast homónimo, que cuenta con un total de tres temporadas y un spin-off titulado Left of the Dial. Y, tal como señala Comicbook.com, su trama no está basada directamente en una historia real, aunque sí incluye algunos elementos inspirados en la realidad.

La Sociedad Vos no existe, pero se basa en los diferentes movimientos místicos y vinculados a lo sobrenatural que han surgido en los últimos años en la ciudad y el estado de Nueva York. Las creencias de la Sociedad Vos en torno al cometa Kharon recuerdan a la secta Heaven's Gate (Puerta del Cielo), que se suicidó en masa en 1997 bajo la creencia de que el inexistente cometa Hale-Bopp los llevaría a un nuevo mundo.

El edificio de apartamentos Visser tampoco existe, ni parece haber ninguna historia sobre un edificio de apartamentos maldito que ardiera en los años 90. Además, la showrunner Rebecca Sonnenshine ha revelado que Kaelego, la criatura mitad dios mitad demonio, tampoco es real.

"No está basado en nada, sale de mi cabeza", declaró a The Wrap. Asimismo, tampoco existe ningún aquelarre llamado Baldung. Es probable que el nombre derive del pintor Hans Baldung, que con frecuencia retrataba a brujas y cuya obra giraba en torno al espiritismo.

Tras el final de la primera temporada, la serie podría continuar ya que está basada en el podcast homónimo, que cuenta con un total de tres temporadas y el mencioinado spin-off. De esta manera, es posible que la serie renueve por más entregas, ya que hay material disponible para continuar la historia.