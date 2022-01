¿Habrá temporada 2 de Archivo 81 en Netflix?

MADRID, 18 Ene. (CulturaOcio) -

Netflix estrenó el pasado viernes 14 de enero Archivo 81, serie creada por Rebecca Sonnenshine, que se ha colado entre los títulos más vistos de la plataforma. "Mientras restaura unas cintas de vídeo dañadas, un archivista se ve envuelto en una misteriosa trama relacionada con la directora desaparecida y una secta demoníaca", reza la sinopsis de la producción. Tras su lanzamiento, los fans ya se preguntan si tendrá una segunda temporada en el servicio de streaming.

Por el momento Netflix no ha anunciado la renovación de la serie, ya que suele esperar unas semanas tras su estreno. Cabe destacar que la ficción está basada en el podcast homónimo, que cuenta con un total de tres temporadas y un spin-off titulado Left of the Dial. De esta manera, es posible que la serie renueve por más entregas, ya que hay material disponible para continuar la historia.

En octubre de 2020 se anunció que Rebecca Sonnenshine sería productora ejecutiva y showrunner de una serie de terror de Netflix. El casting se llevó a cabo a finales de 2020, la filmación empezó en noviembre de 2020 y terminó en marzo de 2021. Teniendo en cuenta esta línea temporal, llevó poco más de un año hacer la primera temporada. Si finalmente se confirma la temporada 2, es probable que se estrene en algún momento de 2023.

Dina Shihabi, Mamoudou Athie, Ariana Neal, Evan Jonigkeit, Martin Donovan, Matt McGorry, Julia Taylor Ross, Daniel Johnson y Kate Eastman encabezan el reparto de Archivo 81. Rebecca Thomas, Haifaa Al-Mansour, Justin Benson y Aaron Moorhead han sido los encargados de dirigir los ocho episodios de la primera temporada.