Netflix fija el estreno del remake de La casa de la pradera y renueva la serie por una segunda temporada - NETFLIX

MADRID, 4 Mar. (CulturaOcio) -

Netflix ha fijado el estreno de La casa de la pradera, nueva serie basada en la saga literaria semiautobiográfica de Laura Ingalls Wilder, y la ha renovado por una segunda temporada meses antes de su lanzamiento. La primera entrega de la nueva adaptación televisiva llegará a la plataforma de streaming el 9 de julio, a la que le seguirá una segunda ya aprobada que, por el momento, no tiene fecha.

"Estamos encantados de renovar esta hermosa reimaginación de La casa de la pradera por una segunda temporada antes de su estreno en Netflix. El trabajo excepcional de [la showrunner] Rebecca Sonnenshine y de todo el reparto y equipo en la primera temporada ha establecido una base narrativa sólida para los próximos años", revela en un comunicado Jinny Howe, responsable de series guionizadas de Netflix en Estados Unidos y Canadá.

The Ingalls family are on their way. Little House on the Prairie premieres July 9 and the series has been officially renewed for Season 2!



Starring Alice Halsey as Laura, Luke Bracey as Charles, Crosby Fitzgerald as Caroline, and Skywalker Hughes as Mary. pic.twitter.com/gRucGbIZxt — Netflix (@netflix) March 3, 2026

La casa de la pradera se inspira en los ocho libros que Wilder publicó durante las décadas de 1930 y 1940, a los que se suma un noveno volumen editado de manera póstuma en 1971. Con más de 73 millones de ejemplares vendidos y múltiples adaptaciones televisivas, los relatos se basan en la infancia de la autora en el Medio Oeste estadounidense a finales del siglo XIX. La obra ya saltó a la pequeña pantalla en los años 70 en una serie que, protagonizada por Michael Landon y Melissa Gilbert, se emitió entre 1974 y 1983.

"En parte drama familiar esperanzador, en parte gran relato épico de supervivencia y, en parte, historia de origen del Oeste americano, esta nueva adaptación de los icónicos libros semiautobiográficos de Laura Ingalls Wilder ofrece una visión caleidoscópica de las luchas y los triunfos de quienes forjaron la frontera", reza la sinopsis oficial de la serie.

ESTAS SON LAS RESPONSABLES DE LA CASA DE LA PRADERA

Rebecca Sonnenshine, creadora de Archivo 81, además de guionista y productora de The Boys y Crónicas vampíricas, ejerce de showrunner y productora ejecutiva. La dirección de la primera temporada recae en Sarah Adina Smith (1x01), Julie Anne Robinson (1x02 y 1x03), Kat Candler (1x04 y 1x05), Erica Tremblay (1x06) y Sydney Freeland (1x07 y 1x08).

"Estoy inmensamente agradecida a nuestro maravilloso reparto y equipo, que han puesto el corazón y un trabajo enorme para dar vida a nuestra primera temporada. Estamos deseando compartir con el mundo esta nueva adaptación de los libros de La casa de la pradera y estamos encantados de que Netflix nos dé la oportunidad de continuar la historia", señala Sonnenshine en un escrito.

En el reparto principal figuran Alice Halsey como Laura Ingalls, Skywalker Hughes como Mary, la hermana mayor de Laura; Luke Bracey como Charles Ingalls, el padre; y Crosby Fitzgerald como Caroline Ingalls, la madre.