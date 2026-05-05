Netflix cancela El agente nocturno, que terminará con su cuarta temporada

Netflix cancela El agente nocturno - NETFLIX

MADRID, 5 May. (CulturaOcio) -

Malas noticias para los fans de El agente nocturno. Después de tres vibrantes entregas, la serie de Netflix, protagonizada por Gabriel Basso en el papel del agente del FBI Peter Sutherland, llegará a su fin con una cuarta y última temporada, cuyo rodaje ya ha comenzado en Los Ángeles.

"Desde el éxito inicial de El agente nocturno he estado obsesionado con la idea de algún día poder ofrecer un final adecuado y emocionante para la serie y para el viaje de Peter Sutherland", afirmó el creador, productor ejecutivo y showrunner de la serie Shawn Ryan a Tudum, la web oficial de Netflix.

"Estoy muy agradecido a Netflix y a Sony Pictures Television por colaborar conmigo en El agente nocturno y por darnos la oportunidad de ofrecer una temporada final definitiva a nuestra legión mundial de fans. Estamos trabajando sin descanso para completar nuestra historia y hacer que esta última temporada sea inolvidable para nuestros seguidores", añadió.

A pesar de los rumores sobre la cancelación de la serie, fuentes cercanas aseguraron a Deadline que los datos de Netflix indicaban que aún había un interés real por parte de los fans en ver una nueva entrega de Peter Sutherland, lo que llevó a la renovación de una cuarta y última temporada de El agente nocturno. Asimismo, la información destaca que su tercera entrega, estrenada el pasado mes de febrero, fue muy bien valorada a nivel creativo por los ejecutivos de la plataforma y algunos llegaron a considerarla la mejor de la serie hasta ahora.

Estrenada en 2023, la temporada 1 de El agente nocturno se convirtió en todo un éxito, ya que se mantuvo 17 semanas en el top 10 global de series de habla inglesa de Netflix. Además, según los datos de audiencia de la plataforma de streaming, fue la ficción más vista durante la primera mitad de ese año.

La segunda temporada de la serie también tuvo buenos resultados, ya que se situó en el puesto número 9 entre las series más vistas en la primera mitad de 2025. Sin embargo, el interés fue disminuyendo con el tiempo: la tercera temporada solo consiguió mantenerse cuatro semanas en el top 10 a principios de este año.

En la temporada 3, Peter era convocado para localizar a un joven agente del Departamento del Tesoro que huyó a Estambul con información gubernamental confidencial después de matar a su jefe. La investigación conduce a Sutherland hasta una oscura red de financiación mientras evita a sus asesinos a sueldo, lo que le lleva a enfrentarse a un periodista implacable y a trabajar juntos. Ambos descubren secretos ocultos y viejos rencores que amenazan con poner al Gobierno de rodillas.

EL RODAJE EN LOS ÁNGELES Y LAS INCORPORACIONES DE LA TEMPORADA 4

Hasta el momento, los detalles sobre la trama de la temporada 4 de El agente nocturno permanecen en secreto. Llegados a este punto, conviene recordar que la localización de Los Ángeles para su rodaje no es casual.

Ya el pasado noviembre, Sony Pictures TV recibió una desgravación fiscal de 31,6 millones de dólares para trasladar la serie de Nueva York a Los Ángeles. Además de Basso, la serie contará en su última entrega con las incorporaciones de Titus Welliver (Bosch), Trevante Rhodes (A ciegas), Lin Jun Li (Los pecadores) y Elizabeth Lail (You), quienes serán personajes regulares.