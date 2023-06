Netflix abre un restaurante con los platos de sus series

MADRID, 14 Jun. (CulturaOcio) -

Netflix se lanza al mundo de la hostelería para abrir en la ciudad de Los Ángeles (Estados Unidos) Netflix Bites, un restaurante de carácter temporal. El propósito de este bufé es el de ofrecer a los visitantes una experiencia única: la de degustar los platos que aparecen en muchas de las series, realities o documentales que forman parte del amplio catálogo de la plataforma de streaming.

Así, según ha anunciado el gigante del entretenimiento en un comunicado en el que señala que Netflix Bites abrirá sus puertas el próximo 30 junio para deleitar a sus comensales con "una elevada experiencia gastronómica" que maridará el mejor talento gastronómico con el éxito comprobado de nuestras populares experiencias en vivo, como The Queen's Ball: A Bridgerton Experience, Stranger Things: The Experience, Money Heist: The Experience y más, que dan vida a estos mundos a través de experiencias inmersivas, actividades y, ahora, restaurantes.

Además, a esta experiencia gastronómica también se suma la participación de algunos de los chefs más reputados que forman parte de varios de los realities culinarios de Netflix, como Curtis Stone de Chef's Table o Dominique Crenn de Iron Chef: Quest for an Iron Legend. Y de igual modo, los maestros cocteleros Frankie Solarik, Julie Reiner, LP O'Brien y Kate Gerwin del programa Drink Master, serán quienes se encarguen de elaborar las sofisticadas bebidas de los menús.

