La navidad vuelve a Runtime con una programación especial durante todo el mes de diciembre - RUNTIME

MADRID, 25 Nov. (CulturaOcio) -

Desde el 1 de diciembre hasta el 7 de enero los usuarios de Runtime podrán disfrutar de una programación especial navideña. La plataforma ha lanzado el canal pop-up Runtime Christmas, donde se podrán ver todos los días películas de navidad tanto en directo como a la carta.

Este año una de las principales novedades es la incorporación de seis nuevos títulos a su catálogo, que se suman a otros como Una Navidad encantadora, Vuelta a casa por Navidad, Mi dulce Navidad, Santa Claws, Navidad en la calle Chestnut, Un hombre extraordinario, Navidad vuelve a casa o Me Quiere, No Me Quiere.

SEIS ESTRENOS PARA DISFRUTAR DE LA NAVIDAD

La noche mágica, protagonizada por Natalia Oreiro (El médico alemán) y Diego Peretti (Tiempo de valientes), relata la historia de una Nochebuena aparentemente tranquila que da un giro inesperado cuando un ladrón entra en una casa y la hija pequeña de la familia lo confunde con Papá Noel.

En Una estrella para Navidad, que cuenta en su reparto con Pierce Brosnan (Goldeneye) y Kylie Minogue (Moulin Rouge), hay una niña que nace bajo una estrella navideña que cree tener el don de realizar milagros. Cuando un promotor inmobiliario amenaza con destruir su pueblo, reunirá a un grupo de amigos para intentar salvarlo.

La comedia italiana La Primera Navidad propone un viaje muy particular: un ladrón y un sacerdote son transportados mágicamente hasta la Palestina del año cero, donde tendrán que conseguir que la historia de la Natividad siga su curso.

Corazones perdidos, con Jessica Lowndes (Greek) y Brendan Penny (Cincuenta sombras liberadas), sigue la historia de una ruptura sentimental, en la que la protagonista ha perdido su entusiasmo por la Navidad. Sin embargo, los adornos navideños que le envía su madre desde la infancia la ayudarán a recuperar la ilusión y abrirse de nuevo al amor.

También se estrenará El problema con el muérdago, una comedia romántica protagonizada por Rachel Melvin (Dos tontos todavía más tontos) y Thomas Beaudoin (Atrapado en la Navidad). En la película, la propietaria de una tienda de mascotas volverá a encontrarse con el chico que le rompió el corazón en el instituto. Diez años después, con la atracción aún ahí, tendrá que decidir si está dispuesta a darle una segunda oportunidad.

Por último, Noche de Paz es un documental que ofrece una mirada diferente a estas fiestas con un recorrido por la historia de uno de los villancicos más conocidos del mundo. Está narrado por Hugh Bonneville (Notting Hill) y cuenta con las actuaciones de Kelly Clarkson, Joss Stone, Josh Groban o Rolando Villazón.