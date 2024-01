Nacho Vigalondo y Los Javis preparan Superestar, serie sobre Yurena (Tamara) en Netflix

MADRID, 11 Ene. (CulturaOcio) -

Tras el éxito de La Mesías, Veneno y Paquita Salas, Javier Calvo y Javier Ambrossi ya preparan una nueva serie. Se trata de Superestar, un nuevo proyecto para Netflix creado por Nacho Vigalondo y producido por Los Javis que gira en torno a la figura de la cantante y artista televisiva española, Yurena (Tamara).

Superestar es una serie ambientada a principios de los años 2000, que contará con seis episodios que relatarán los comienzos artísticos de la cantante Yurena, que se dio a conocer como Tamara. La artista se convirtió en un icono popular de principios de siglo tras el lanzamiento de la canción No cambié y de su posterior álbum Superestar.

"No hay nada que nos guste más que el pop y mirar hacia atrás, a la historia de nuestro país. Si hay una época salvaje en la que todo era posible, esa es la época del 'tamarismo', donde los más insospechados protagonistas acapararon horas y horas de televisión", ha revelado Javier Calvo acerca del proyecto.

"Una de las mayores suertes con las que me he topado a lo largo de mi carrera es la complicidad creativa con Javier Ambrossi y Javier Calvo, y esta serie es el remate de esa ecuación, que talentos increíbles como los de Claudia Costafreda, Maria Bastarós y Paco Bezerra han proyectado hasta las estrellas. En Superestar hemos querido comprender, humanizar y respetar a una serie de personajes normalmente maltratados, y por el camino hemos hecho un volquete de fantasía, magia y locura que no se parece a nada que hayamos visto", afirma el creador, guionista y director de la serie.

"Con el cambio de siglo un cometa atravesó el cielo de España desmontando las leyes de la fama y el éxito, desintegrando la frontera entre lo popular y lo underground. Durante un par de años las portadas y las horas de prime time fueron conquistadas por famosos de otra dimensión. Criaturas que hasta entonces parecían condenadas a la burla y el desprecio y que acapararon nuestra atención sin adaptarse a ninguna normalidad. Un relato mágico donde caben conspiraciones esotéricas, noches eternas, ladrillos cuánticos, supervillanos multicolores y una improbabilidad hecha estrella: Tamara", reza la sinopsis oficial.