¿Es La Mesías una historia real? De Flos Mariae a The Master, así crearon los Javis a las Stella Maris

MADRID, 17 Nov. (CulturaOcio) -

La Mesías, la aclamada nueva serie de Los Javis, ya ha llegado a su fin en Movistar Plus+. En su más reciente artefacto audiovisual, su creación más ambiciosa hasta la fecha y también la más oscura, compleja y fascinante. Javier Calvo y Javier Ambrossi se adentran en una oscura historia de unas niñas que crecieron apartadas de todo y de todos bajo el yugo ultracatólico y de los delirios de Montserrat, su iluminada madre.

Estas niñas, tal y como muestra la serie, forman grupo de música de adolescentes ficticio conocido como las Stella Maris. Y desde que se publicaron los primeros clips promocionales de la serie, con la presencia destacada de las Stella Maris, muchos fans han apuntado hacia una historia real ocurrida hace una década en España.

Se trata, como ya se ha venido hablando desde hace meses, de las hermanas Bellido Durán, conocidas para el público como Flos Mariae, lanzaron en 2014 un disco dedicado a venerar a la Virgen María. Con uno de sus temas, Amén, se hicieron tremendamente virales.

Las Stella Maris de La Mesías guardan un parecido inequívoco con aquella 'girl band' católica, aunque los Javis aseguran que no se basaron en ellas a la hora de crear la historia. "Lo curioso es que uno puede pensar: 'Ah, claro, es que esto se les ocurrió primero viendo un vídeo y de ahí...' Pero el caso es que fue justo al revés", se defienden los creadores de la serie en una entrevista concedida a CulturaOcio.

"Lo primero que queríamos era crear una historia de unas mujercitas dark, como unas vírgenes suicidas, un Mustang, cómo es crecer ajeno a la realidad encerrado con tu familia. Nos interesaba eso, crear un microuniverso basado en eso, en las relaciones que se generan cuando no tienes nada más", explican ellos.

Durante meses, las Flos Mariae coparon titulares y portadas. Su principal signo distintivo era su marcada estética de colores chillones y de videoclips pop, similar a la de las Stella Maris. El grupo había nacido como una promesa a María a cambio de que curase el tumor maligno que afectaba a su madre. En total, Flos Mariae estaba compuesto por siete integrantes de una familia que alcanzaba los 16 miembros.

Sin embargo, la matriarca, María Durán de Bellido, estuvo investigada por fundamentalismo extremo y negligencia en el cuidado de unos hijos, ya que estos no habrían sido escolarizados. Finalmente, murió en 2015, aunque las Flos Mariae continuaron durante años produciendo su música. En total, seis discos de 21 canciones cada uno en un lapso de cuatro años hasta que, finalmente, se separaron.

"Lo de crecer encerrado es una cosa que se ha abordado mil veces y queríamos hacer ese acercamiento nosotros. Lo que pasa es que al sentarnos con este contenido se nos quedaba corto, no nos daba para una serie amplia y grande, que era lo que queríamos hacer", reflexionan los Javis.

"Añadimos la capa del thriller, que tenía que ver con la búsqueda de los hermanos que buscan parte de su pasado, intentan recomponer las piezas del puzle de sus vidas. Y ahí es donde empezamos a investigar a través de una investigadora que trabaja con nosotros desde siempre, Le encargamos buscar casos así, o gente que haga estas cosas y nos empezó a traer casos que le podían sonar, que nos pudieran venir bien", continúan.

Fue entonces cuando surgieron las Stella Maris. "Ahí ya empezamos a añadir los diferentes ingredientes, desde los vídeos virales que todo el mundo puede imaginarse, hasta el caso de los tres hermanos Turpin, en el que una de las hermanas encontró un móvil, se grabó, se subió a YouTube y la gente le empezó a decir: '¿Pero qué haces? ¿Estás bien?' Y ella misma, a raíz del espejo de la gente, dijo: 'Ostras, a lo mejor mi vida no es normal, algo raro está pasando, ¿no? A lo mejor me están haciendo algo que yo no sé'", ejemplifican.

Ante todo, han querido dejar claro que las Flos Mariae no son el único parecido con su grupo ficticio. "O las Shaxx, que crecieron en el sótano haciendo música. O los Wolfpack, que hacían películas, que el cine les salvó la vida del encierro, que es lo que le pasa a los personajes de nuestra serie", sentencian al respecto.

Precisamente lo que a los Javis les interesaba era la historia de la madre. "Dijimos, vale, tenemos una familia encerrada con una madre gurú, Tenemos dos hermanos que las buscan. Qué increíble sería que, mientras contamos a estos hermanos, fuéramos al origen de esa madre, ¿no? Una mujer que está radicalmente en otro lugar, distinto al de ser una gurú, que es una mujer perdida, una madre joven que busca algo que la vida no le da, que tiene un ansia de amor, de validación, de reconocimiento...", reflexionan acerca del personaje de María Rujas en La Mesías.

"Cómo la llevamos a este lugar, un poco como Paul Thomas Anderson en The Master, que te cuenta el cómo nace la cienciología pero desde un personaje que es el discípulo de otro que le enseña lo que es la cienciología y que luego la crea él. O sea, el origen del origen del origen", desvelan, haciendo un paralelismo entre el filme y la intrahistoria de su nueva serie.

"Con todo este thriller, con esta cuestión del drama familiar y con todas las cosas que habíamos investigado, luego quisimos tomarnos el tiempo para conocer a los personajes", sentencian los Javis. "Tenía un aire muy de novela de antes, en la que conoces varias generaciones de una familia. Como ese tiempo que acompaña a las novelas de las hermanas Bronte, ¿no? Que de repente dices: 'ostras, conozco a un personaje desde que es una niña casi hasta que muere', indican finalmente.

Por tanto, según los Javis, las Stella Maris de La Mesías no tienen su origen de ninguna historia real en concreto, sino que son una amalgama de temas y referentes que a ellos les interesaba abordar en su última creación audiovisual. Fue a la hora de buscar referencias cuando sí que investigaron en casos como el de las Flos Mariae y el resto de los enumerados. Los siete capítulos que componen La Mesías ya están disponibles en Movistar Plus+.