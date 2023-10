Las hermanas de Flos Mariae atizan a La Mesías, la "repugnante" serie de Los Javis llena de personajes "perturbados"

MADRID, 24 Oct. (CulturaOcio) -

Tras cautivar a la crítica, La Mesías, la nueva serie original de Javier Ambrossi y Javier Calvo, está enganchando también al público. Convertida ya en uno de los fenómenos seriéfilos de la temporada, el éxito ha llegado acompañado de una inevitable dosis de polémica. Y es que el evidente parecido entre el grupo ficticio Stella Maris que protagoniza la serie y las Flos Mariae, la banda de pop cristiana formada en 2013 por las hermanas Bellido Durán, ha llevado a estas a cargar contra el proyecto, del que se han desmarcado radicalmente con duras palabras para el proyecto cuya trama tachan de "repugnante" y llena de personajes "perturbados".

"Montserrat, Patricia y Flor solicitamos a todos los medios de comunicación que dejen de vincular a Flos Mariae con la serie La Mesías", piden tres de las hermanas Bellido Durán a través de un comunicado publicado en la página web oficial de Mariah's Pop, uno de los dos grupos que formaron las integrantes de Flos Mariae tras su disolución en 2021. Además, en un tuit publicado hace pocos días, las tres hermanas aseguran que habían tenido "una infancia feliz". "Nuestra vida no tiene ningún parecido con la historia fictia de 'La Mesías'", sentencian en un mensaje.

"No damos consentimiento para que se nos vincule con esta serie", ya habían declarado las hermanas en un vídeo publicado hace más de un año cuando se dio a conocer parte del argumento de la nueva serie que Javier Calvo y Javier Ambrossi.

"Me horroriza y ofende gravemente saber que hay personas que están creyendo que una serie ficticia sobre el terror psicológico y el maltrato a menores está representando mi biografía o la de mi familia, porque os aseguro que no es así y mancilla mi honor y el de mis queridos padres y hermanos, que nada tenemos que ver con los personajes perturbados de esta serie y la repugnante trama que se han inventado", declara Maria Bellido Durán, otra de las antiguas Flos Mariae, en su cuenta de X.

Os comparto y me hago eco de las certeras palabras de mi hermana: https://t.co/zVmRowjAm1 — Alba Bellido Durán (@AlbaBellidoDura) October 21, 2023

Por su parte, Los Javis aseguran, entrevista tras entrevista, declaración tras declaración, que no se basaron en las Flos Mariae para crear su historia, que la trama de la familia Puig Baró es fruto de un compendio de referencias e inspiraciones de lo más diversas. "Lo curioso es que uno puede pensar: 'Ah, claro, es que esto se les ocurrió primero viendo un vídeo y de ahí...' Pero el caso es que fue justo al revés", declaran los creadores de la serie en una entrevista concedida a CulturaOcio.

"Lo primero que queríamos era crear una historia de unas mujercitas dark, como unas vírgenes suicidas, un Mustang, cómo es crecer ajeno a la realidad encerrado con tu familia. Nos interesaba eso, crear un microuniverso basado en eso, en las relaciones que se generan cuando no tienes nada más", explican Ambrossi y Calvo.

Al hablar sobre cómo surgieron sus Stella Maris, los creadores mencionan muchas influencias, fruto de un trabajo de investigación. "Desde los vídeos virales que todo el mundo puede imaginarse, hasta el caso de los tres hermanos Turpin, en el que una de las hermanas encontró un móvil, se grabó, se subió a YouTube y la gente le empezó a decir: '¿Pero qué haces? ¿Estás bien?' Y ella misma, a raíz del espejo de la gente, dijo: 'Ostras, a lo mejor mi vida no es normal, algo raro está pasando, ¿no? A lo mejor me están haciendo algo que yo no sé'", ejemplifican Los Javis.

"O las Shaxx, que crecieron en el sótano haciendo música. O los Wolfpack, que hacían películas, que el cine les salvó la vida del encierro, que es lo que le pasa a los personajes de nuestra serie", prosiguen los directores de La Mesías.

Pese a las múltiples inspiraciones anteriormente mencionadas, lo cierto es que los números musicales de las Stella Maris comparten cierta estética con los de Flos Mariae. En ambos casos, las cantantes comienzan alineadas y vestidas con característicos colores chillones y anuncian su fe y el carácter religioso del grupo en la presentación.

La Mesías consta de 7 episodios y cuenta con un reparto de rostros conocidos entre los que están Nora Navas, Gracia Olayo, Aixa Villagrán, Carla Díaz, Betsy Túrnez, Ángeles Ortega, Mari Paz Sayago y Rossy de Palma. Además, en la piel de varios niños y adolescentes, un jovencísimo elenco se ha enfrentado a su primer rodaje: Irene Balmes, Bruno Núñez, Carla Moral, Iona Roig, Lluc Jornet, Sara Martínez, Arlet Zafra, Joana Buch y Ninoska Linares.