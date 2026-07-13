Muere Wai Ching Ho, actriz de Daredevil y Iron Fist, a los 83 años - NETFLIX

MADRID, 13 Jul. (CulturaOcio) -

Wai Ching Ho, la actriz que interpretó a Madame Gao en Daredevil, Iron Fist y The Defenders, además de prestar su voz a la abuela en la película de animación Red, ha fallecido. La intérprete tenía 83 años y, según se ha informado, murió el pasado 10 de julio a causa de un ictus.

La noticia fue dada a conocer por compañeros de reparto de la actriz, que le rindieron homenaje en sus redes sociales. "Nunca te olvidaré. Aprendí de ti cada minuto que pasamos juntos, tanto dentro como fuera del plató. Sé lo que es la sabiduría: me quedaba embelesado con cada una de tus palabras. Volveremos a vernos, amiga mía. Eras preciosa", escribió en su cuenta de Instagram Peter Shinkoda, que encarnó a Nobu Yoshioka en Daredevil.

"Es un momento muy emotivo para todos los que conocíamos a Wai Ching Ho. Falleció plácidamente hace dos días tras sufrir un ictus", expresó por su parte Perry Yung, recordando sus momentos juntos y cómo tuvo "la enorme suerte de interpretar a su marido" en High Resolution. "Wai Ching era una persona amable y compasiva cuyo trabajo como artista elevaba cada producción a un nivel superior, y gracias a ello somos mejores. Descansa en paz, querida amiga", terminaba.

Un representante de Ho confirmó el fallecimiento a Variety, transmitiendo un comunicado de su familia. "Su familia está profundamente agradecida por la increíble muestra de cariño y apoyo, así como por los numerosos y hermosos mensajes y recuerdos que la gente ha compartido sobre nuestra querida Wai. Leer lo mucho que significaba para tanta gente nos reconforta en estos momentos tan difíciles", reza el mensaje.

LA FILMOGRAFÍA DE WAI CHING HO, MÁS ALLÁ DE MARVEL Y PIXAR

Nacida en Hong Kong en 1943, el primer papel de Ho en un largometraje estadounidense fue en Cadillac Man. Tras eso, formó parte del elenco de la serie Sólo se vive en una vez y apareció en títulos como Ley y orden: acción criminal, New Amsterdam, Los Conchords, El aprendiz de brujo, Ley y Orden: Unidad de Víctimas Especiales, Sin frenos, Tracers y Orange Is the New Black, entre muchos otros.

Ho dio vida a Madame Gao en varios proyectos de Marvel. Su personaje era una narcotraficante, además de una de las fundadoras de la Mano y aliada de Wilson Fisk por un tiempo, apareciendo en Daredevil, Iron Fist y The Defenders. La actriz también prestó su voz en el videojuego Grand Theft Auto: San Andreas y en la cinta de Pixar Red.

Entre los últimos trabajos de la intérprete se encuentran las películas The Gardener y Lovely, Dark and Deep y las series Solo asesinatos en el edificio y Awkwafina es Nora de Queens.