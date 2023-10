Muere Lara Parker, actriz de Sombras en la oscuridad y El increíble Hulk, a los 84 años

MADRID, 17 Oct. (CulturaOcio) -

Lara Parker, actriz conocida por su papel de Angelique en la serie Sombras en la oscuridad, ha fallecido a los 84 años. La interprete, que padecía cáncer, murió mientras dormía el jueves 12 de octubre en Los Ángeles, California.

La noticia del fallecimiento de Parker fue anunciada por el productor Jim Pierson de Dan Curtis Productions. "Tengo el corazón roto, como todos los que la conocimos y amamos. Ella honró nuestras vidas con su belleza, talento y amistad, y todos somos afortunados por haberla tenido en nuestras vidas", dijo en un comunicado Kathryn Leigh Scott, quien coprotagonizó Sombras en la oscuridad junto a la actriz.

Parker nació como Mary Lamar Rickey el 27 de octubre de 1938 en Knoxville, Tennessee. Se licenció en Artes en Rhodes College y estudió Oratoria y Teatro en la Universidad de Iowa. Se mudó a Nueva York para convertirse en actriz y poco después fue elegida para Sombras en la oscuridad.

La serie de terror de ABC se estrenó en 1966 y terminó en 1971. Parker participó en alrededor de 269 episodios. Además, retomó su rol en dos películas derivadas: Sombras en la oscuridad y Una luz en la oscuridad. Además, la actriz dio vida a Laura Banner, la fallecida mujer del doctor David Banner (Bill Bixby), en el capítulo piloto de El increíble Hulk, la serie de los años 70 basada en el personaje de Marvel protagonizada por Lou Ferrigno.

"Echando la vista atrás, Angelique fue uno de los primeros personajes femeninos fuertes retratados en televisión. Pero en ese momento yo no era consciente de ser ningún tipo de figura social. Simplemente sentía que tenía un buen papel y estaba feliz de tener un trabajo, ir a trabajar y ser actriz. Es un regalo. Pero ciertamente no me veía en el sentido más amplio de tener algún tipo de influencia social. Creo que es raro darse cuenta de eso en este momento. Creo que solo mirando hacia atrás, veo que en realidad fui afortunada de ser, en un pequeño sentido, una de las impulsoras y agitadoras del movimiento de las mujeres", declaró Parker a Den of Geek en 2016.

Además, a lo largo de su carrera también participó en otras producciones como Kojak, Hawai 5-0, Los hombres de Harrelson, Autopista hacia el cielo o Jessica Novak, entre otros títulos. En los 90 se retiró de la interpretación y empezó a trabajar como profesora de inglés. En 2012 volvió a la pantalla puntualmente para hacer un pequeño cameo en Sombras tenebrosas, película de Tim Burton inspirada en la serie Sombras en la oscuridad. Su último trabajo data de 2016, cuando participó en un cortometraje.