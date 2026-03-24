Movistar Plus+ gratis: ¿Qué incluye el nuevo Plan Gratuito y cómo disfrutarlo?

MADRID, 24 Mar. (CulturaOcio) -
Movistar Plus+ ha lanzado Plan Gratuito, una nueva opción que ofrece programas de entretenimiento, de deportes y los primeros episodios de sus series orginales de forma gratuita. Basta con descargar la aplicación de la plataforma para disfrutar del plan y completar un registo que no solicita tarjeta de pago. Después, los usuarios podrán disfrutarán de títulos como Ilustres Ignorantes, El día después o Leo Talks.
Además de poner estos títulos en abierto, simultáneos a su estreno en plataforma, el nuevo plan permite disfrutar de los primeros episodios de las series originales de Movistar Plus+, incluida la primera entrega de Por cien millones, la serie sobre el secuestro del futbolista 'Quini' que se estrena el mismo día que se lanza el plan. La oferta se completa con un canal que ofrecerá eventos en directo como las previas de los partidos de la Champions.
En palabras de Daniel Domenjó, CEO de Movistar Plus+, "el lanzamiento del Plan Gratuito es un paso clave para acercar la plataforma a nuevos usuarios, con mayores facilidades de entrada".
QUÉ INCLUYE EL PLAN GRATUITO DE MOVISTAR PLUS+
El plan gratuito de Movistar Plus+ ofrece una amplia variedad de contenidos para todos los gustos. Entre sus 16 cabeceras deportivas destacan programas informativos como Deporte Plus, Universo Valdano, Bakalá y Locos por el golf. Además, incluye previas y postpartidos como Noche de Champions, Noche de Europa League, La Casa del Fútbol, La Previa (Champions y Europa League) y La Previa de la Euroliga.
En cuanto a entretenimiento, la plataforma ofrece 19 cabeceras con estrenos simultáneos y temporadas completas de programas como Moderneces, así como éxitos como El consultorio de Berto, La Resistencia, Showriano, Martínez y Hermanos y Late Motiv.
En los originales de Movistar Plus+ se pueden encontrar series de ficción, entre las que destacan Querer, Rapa, Poquita fe, El Inmortal, La Unidad, Celeste y La Mesías. Las producciones de no ficción incluyendo Luz en la oscuridad de Carles Porta, La última llamada, Las Berrocal, Alaska Revelada, Raphaelismo y Lola.
Esta es la lista de contenidos que incluye el nuevo Plan Gratuito de Movistar Plus+:
16 PROGRAMAS DEPORTIVOS
El Día Después
Eurofighters
Deporte Plus
Universo Valdano
Bakalá
Locos por el golf
Noche de Champions
Noche de Europa League
La Casa del Fútbol
La Previa (Champions; Europa League)
La Previa de la Euroliga
19 PROGRAMAS DE ENTRETENIMIENTO
Ilustres Ignorantes
Leo Talks
El consultorio de Berto
Moderneces
La Resistencia
Showriano
Martínez y Hermanos
Late Motiv
PRIMEROS CAPÍTULOS ORIGINALES MOVISTAR PLUS+ (FICCIÓN Y NO FICCIÓN)
Querer
Rapa
Poquita fe
El Inmortal
La Unidad
Celeste
La Mesías
Luz en la oscuridad (de Carles Porta)
La última llamada
Las Berrocal
Alaska Revelada
Raphaelismo
Lola