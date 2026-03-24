Movistar Plus+ gratis: ¿Qué incluye el nuevo Plan Gratuito y cómo disfrutarlo?

MP - MOVISTAR PLUS+

MADRID, 24 Mar. (CulturaOcio) -

Movistar Plus+ ha lanzado Plan Gratuito, una nueva opción que ofrece programas de entretenimiento, de deportes y los primeros episodios de sus series orginales de forma gratuita. Basta con descargar la aplicación de la plataforma para disfrutar del plan y completar un registo que no solicita tarjeta de pago. Después, los usuarios podrán disfrutarán de títulos como Ilustres Ignorantes, El día después o Leo Talks.

Además de poner estos títulos en abierto, simultáneos a su estreno en plataforma, el nuevo plan permite disfrutar de los primeros episodios de las series originales de Movistar Plus+, incluida la primera entrega de Por cien millones, la serie sobre el secuestro del futbolista 'Quini' que se estrena el mismo día que se lanza el plan. La oferta se completa con un canal que ofrecerá eventos en directo como las previas de los partidos de la Champions.

En palabras de Daniel Domenjó, CEO de Movistar Plus+, "el lanzamiento del Plan Gratuito es un paso clave para acercar la plataforma a nuevos usuarios, con mayores facilidades de entrada".

QUÉ INCLUYE EL PLAN GRATUITO DE MOVISTAR PLUS+

El plan gratuito de Movistar Plus+ ofrece una amplia variedad de contenidos para todos los gustos. Entre sus 16 cabeceras deportivas destacan programas informativos como Deporte Plus, Universo Valdano, Bakalá y Locos por el golf. Además, incluye previas y postpartidos como Noche de Champions, Noche de Europa League, La Casa del Fútbol, La Previa (Champions y Europa League) y La Previa de la Euroliga.

En cuanto a entretenimiento, la plataforma ofrece 19 cabeceras con estrenos simultáneos y temporadas completas de programas como Moderneces, así como éxitos como El consultorio de Berto, La Resistencia, Showriano, Martínez y Hermanos y Late Motiv.

En los originales de Movistar Plus+ se pueden encontrar series de ficción, entre las que destacan Querer, Rapa, Poquita fe, El Inmortal, La Unidad, Celeste y La Mesías. Las producciones de no ficción incluyendo Luz en la oscuridad de Carles Porta, La última llamada, Las Berrocal, Alaska Revelada, Raphaelismo y Lola.

Esta es la lista de contenidos que incluye el nuevo Plan Gratuito de Movistar Plus+:

16 PROGRAMAS DEPORTIVOS

El Día Después

Eurofighters

Deporte Plus

Universo Valdano

Bakalá

Locos por el golf

Noche de Champions

Noche de Europa League

La Casa del Fútbol

La Previa (Champions; Europa League)

La Previa de la Euroliga

19 PROGRAMAS DE ENTRETENIMIENTO

Ilustres Ignorantes

Leo Talks

El consultorio de Berto

Moderneces

La Resistencia

Showriano

Martínez y Hermanos

Late Motiv

PRIMEROS CAPÍTULOS ORIGINALES MOVISTAR PLUS+ (FICCIÓN Y NO FICCIÓN)

Querer

Rapa

Poquita fe

El Inmortal

La Unidad

Celeste

La Mesías

Luz en la oscuridad (de Carles Porta)

La última llamada

Las Berrocal

Alaska Revelada

Raphaelismo

Lola