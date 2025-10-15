González, Aznar, Zapatero y Rajoy recuerdan sus años de gobierno en el tráiler de La última llamada

Felipe González, Aznar, Zapatero y Rajoy recuerdan sus años al frente del Gobierno en el tráiler de La última llamada - MOVISTAR PLUS+

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Movistar Plus+ ha lanzado el tráiler oficial de La última llamada, documental en el que Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy recuerdan sus años al frente del Gobierno de España. La serie documental, compuesta de cuatro episodios, llega a la plataforma de streaming este jueves 16 de octubre.

El avance de la serie creada por Álvaro de Cózar arranca con cada uno de los cuatro expresidentes rememorando cómo vivieron el paso a estar al frente del Gobierno. El documental combina intervenciones tanto de los cuatro protagonistas como de personalidades que trabajaron junto a ellos durante sus años de mandato.

Además de los testimonios, La última llamada también cuenta con valioso material de archivo para abordar en sus cuatro entregas cómo fueron algunos de los momentos más críticos de los mandatos de González, Aznar, Zapatero y Rajoy.

El documental fue presentado en un evento que reunió a los cuatro últimos expresidentes del Gobierno. "Los espectadores tendrán un sentido de por qué se hicieron las cosas. Al final, un político liberal siempre tiene que procurar que el país esté mejor cuando sale que cuando entra", afirmó Aznar durante el encuentro.

Zapatero destacó "la dimensión humana y democrática del poder" que muestra La última llamada, mientras que Rajoy expresó su deseo de que los espectadores entiendan que trató de gobernar "pensando exclusivamente en el interés general" y que no fue "ni sectario ni partidista".

"La última llamada ofrece un retrato en primera persona sobre el lado humano del poder, mostrando los dilemas éticos, emocionales y la soledad que acompaña a quienes han ocupado el despacho más poderoso del país. A través de conversaciones íntimas, archivos personales y declaraciones exclusivas de familiares y asesores cercanos, esta serie documental original de Movistar Plus+ muestra las vivencias más reveladoras de Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, desde su llegada a La Moncloa hasta los momentos más críticos de sus mandatos. ¿Qué se siente al recibir la llamada que puede cambiarlo todo? ¿Cómo se vive con esas decisiones que afectan a todo un país?", reza la sinopsis de la serie documental.

Compuesta por cuatro episodios, La última llamada está producida por Movistar Plus+ en colaboración con Kowalski Films, Feelgood Media y True Story.