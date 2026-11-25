Meryl Streep y Kevin Kline se reencuentran en una serie de Netflix - CONTACTO

MADRID, 25 Nov. (CulturaOcio) -

Kevin Kline se incorpora a The Corrections, la miniserie de Netflix que protagonizará junto a Meryl Streep y que adaptará la novela homónima de Jonathan Franzen. Los intérpretes darán vida al matrimonio formado por Alfred y Enid Lambert, los padres de una familia del Medio Oeste estadounidense cuyas tensiones vertebran esta historia de humor y drama. El proyecto supondrá el reencuentro entre ambos actores, que compartieron pantalla por primera vez en La decisión de Sophie, estrenada en 1982.

Según ha anunciado Netflix, Kline encarnará a Alfred, un patriarca antaño poderoso que se enfrenta a los achaques de la vejez. Hombre de principios estrictos y modales tradicionales, deberá asumir una relación cada vez más compleja con sus tres hijos: un primogénito que lo ha desplazado como autoridad familiar, una hija cuyos secretos ya no puede proteger y otro hijo, de trayectoria errática, cuyo perdón anhela.

Streep, por su parte, interpretará a Enid, la matriarca empeñada en reunir a toda la familia para pasar una última Navidad juntos. Ese deseo de Enid chocará con la resistencia de sus tres hijos adultos, desorientados y atrapados en las ambiciones con las que esperaban evitar convertirse en sus padres.

La plataforma describe la ficción como un retrato de incisivo humor sobre esta familia, trasladando a la televisión la mezcla de comedia y tragedia de la obra de Franzen. Publicada en 2001 y ganadora del National Book Award, la novela salta a Netflix con el propio escritor al frente de su adaptación como guionista y productor ejecutivo.

Cord Jefferson (American Fiction) dirigirá todos los episodios de The Corrections y ejercerá también como productor ejecutivo, al igual que Streep y Franzen. Netflix todavía no ha anunciado su fecha de estreno ni quiénes interpretarán a los tres hijos del matrimonio Lambert.

STREEP Y KLINE, VIEJOS AMIGOS

El fichaje de Kline recupera una pareja cinematográfica cuya colaboración arrancó precisamente con el debut del actor en el largometraje, el drama de 1982 La decisión de Sophie, por la que Streep consiguió su segundo Oscar.

Desde entonces, ambos han vuelto a trabajar juntos en las comedias musicales El último show (2006) y Ricki and the Flash (2015). Ganador del Oscar al mejor actor de reparto por Un pez llamado Wanda (1988), Kline también ha reforzado en los últimos años su presencia televisiva con producciones como Disclaimer, de Apple TV, y American Classic, de MGM+.