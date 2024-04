X-Men 97 1x06 confirma quién perpetró la masacre de Genosha

MADRID, 17 Abr. (CulturaOcio) -

Semana tras semana, X-Men 97 se está convirtiendo en una de las producciones favoritas de los fans de Marvel no solo de los últimos años, sino de su historia. La serie de animación, secuela de la icónica emisión de los años 90, continúa resolviendo interrogantes a la vez que abre nuevos interrogantes sobre el futuro en cada uno de sus capítulos. El sexto ya ha visto la luz.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Tras el devastador final del capítulo anterior, en el que Magneto y Gambito morían en un brutal ataque sorpresa de los Centinelas a Genosha, todas las miradas estaban puestas en quién era el responsable de tal atrocidad. Ahora, X-Men 97 lo ha desvelado en la escena final de su sexto capítulo.

Así, y una vez dejadas atrás las tramas del Profesor X y de Tormenta, el último pasaje de la serie se centra en un hombre, Bolivar Trask. Este villano es el científico militar dueño de Industrias Trask, la compañía creadora de los Centinelas. Sin embargo, no fue él quien orquestó el atentado en la nación mutante con ese Centinela Godzilla. Y es que, en el nuevo episodio, el asustado hombre parece escapar de algo. "Hice lo que me pediste. Te di mi ADN para acceder al molde maestro", dice aterrado.

En ese momento, recibe un disparo de color rojo que le tira al suelo. "Por favor, mátame por lo que pasó en Genosha", suplica, devastado por la destrucción llevada a cabo con su propia creación que se llevó por delante cientos de vidas. "No toda la culpa es tuya, Bolivar. Y no temas al futuro. Lo de Genosha fue solo el comienzo de un prólogo, ya pasado", le responde una tenebrosa y conocida voz.

En ese momento, el verdadero rostro del responsable surge de entre las sombras. "No hay nada que temer. Siempre y cuando tengas fe en el Siniestro", proclama el villano, que ya había aparecido en el tercer capítulo de la serie y había sido derrotado por la Patrulla X. Con esta sorprendente revelación, X-Men 97 cambia la historia de los cómics que parecía que iba a seguir.

En los cómics, era Cassandra Nova, la hermana gemela del Profesor X, quien utilizaba a los Centinelas para planear un genocidio en Genosha. Se intuía que la serie animada iba a adaptar esa trama, pero el director jefe Jake Castorena reveló en una entrevista concedida a Inverse que el artífice de la carnicería mutante podría ser modificado. "No me haría ilusiones de que Cassandra Nova vaya a ser una gran villana en nuestra serie. Pero lo que diré es que no creo que la gente se sienta decepcionada con nuestras decisiones", sugería.

Ahora, se ha confirmado que el foco está puesto en Siniestro. Este temible antagonista fue quien clonó a Jean Grey e infectó al hijo de Cíclope y dicho clon con un virus biónico que resultó en la creación de Cable. Aunque antaño era un científico humano, Apocalipsis le convirtió en supervillano con poderes de telepatía, telequinesis, fuerza sobrehumana, proyección de energía e inmortalidad.

A falta de cuatro episodios para que X-Men 97 finalice, la serie parece haber revelado al fin al gran villano de la temporada. Sin lugar a dudas, su maléfico ataque a Genosha y la muerte de dos de los miembros más queridos de la Patrulla X tendrán represalias. Aunque, por lo que le enuncia a Bolivar Trask, esto solo era el principio de su verdadero plan.