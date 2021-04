Los memes de los Oscar 2021: Brad Pitt y la abuela de Minari, el twerking de Glenn Close o el traje de Laura Dern

MADRID, 26 Abr. (CulturaOcio) -

A pesar de que la gala de los 93º Premios Oscar, en la que Chloé Zhao y su 'Nomadland' triunfaron con tres estatuillas -entre ellas las de mejor película y mejor dirección-, lo cierto es que la ceremonia no será recordada como una de las más amenas. Eso no ha impedido que hayan surgido unos cuantos memes que han sacado el lado más divertido de la noche del cine.

Porque el 'perreo' de Glenn Close o los piropos y 'recaditos' de Youn Yuh-jung a Brad Pitt no han sido los únicos momentos que las redes sociales han convertido en meme. El discurso de Daniel Kaluuya, en el que les dio gracias a sus padres por haber tenido sexo y haberle creado, o la ausencia de Anthony Hopkins al final de la ceremonia han sido también inspiración para crear humor en Twitter o Instagram.

Tampoco faltan algunos errores de outfit entre las estrellas. Vestidos como el de Laura Dern o trajes como el de Leslie Odom Jr. no han pasado desapercibidos, convertidos también en memes. Porque el humor es ya un clásico en premios como los Oscar.

La madre de Daniel Kaluuya cuando dijo que sus padres habían hecho el delicioso #Oscars pic.twitter.com/7oZIO03UFf — David (@brandydavid) April 26, 2021

Todos sabemos a quién le robaron la idea de ese traje #Oscars pic.twitter.com/RPtFPyxQpV — Rodrigo Hernández López (@lopezperiodista) April 26, 2021

Someone tell Yuh-jung Youn that Brad is single!! #Oscars pic.twitter.com/ZfvNiIAG1k — Matt Neglia (@NextBestPicture) April 26, 2021

me thinking about summer 2021 pic.twitter.com/hDrgwxaLYn — 𝚍𝚘𝚍𝚊𝚒 𝚜𝚝𝚎𝚠𝚊𝚛𝚝 (@dodaistewart) April 26, 2021

anthony hopkins rn not knowing he accidentally ruined the oscars pic.twitter.com/qEOfbiKAQh — iana murray (@ianamurray) April 26, 2021

Joaquin phoenix after announcing the best actor at #Oscars pic.twitter.com/B8Yc5jDbcB — Omar (@FrozenDusk_) April 26, 2021

Glenn Close shaking her wagon at the Oscars is *THE* official summer 2021 mood.pic.twitter.com/PSbr88x9tu — Sam Stryker (@sbstryker) April 26, 2021

"we're putting best actor last to end on an emotional note" pic.twitter.com/1fEbEq290L — Dave Itzkoff (@ditzkoff) April 26, 2021

Nothing but respect for my octopus teacher pic.twitter.com/TKaW8sSo1I — Christopher Laswell (@Chris_Sailas) April 26, 2021

Gleen Close al ver que otra vez no gano el Oscar a mejor actriz de reparto. #Oscars pic.twitter.com/Iou2XmYNOf — Gabriel Gauna (@Gabriel18598561) April 26, 2021

Glenn Close luego de perder por octava vez en los #Oscars pic.twitter.com/iia1t7Eq0A — AP (@altapeli) April 26, 2021

Youn Yuh-jung y Brad Pitt al bajarse del escenario. #Oscars. pic.twitter.com/UBqyt1WU0o — Luis Ogando (@luisan_ogades) April 26, 2021

No hay palabras para describir lo aburridos que están siendo los Oscars éste año...

Mínimo ponganle video o imágenes de las películas mientras hablan de los nominados... solo hemos visto a gente sentada en mesas... pic.twitter.com/ep7H6LT03b — Memento del Cine (@MementoG) April 26, 2021