Melania Trump se convierte en el meme de la investidura: "He encontrado a Carmen Sandiego"

MADRID, 20 Ene. (CulturaOcio) -

Este lunes 20 de enero Estados Unidos celebró la investidura de Donald Trump como presidente. El mandatario estuvo acompañado por su mujer, Melania Trump, cuyo atuendo se convirtió en uno de los detalles más comentados del evento.

La Primera Dama lució un abrigo largo negro y un sombrero, un look que a muchos internautas les recordó al personaje del videojuego ¿Dónde está Carmen Sandiego?. Aunque la heroína del juego vestía de rojo, el corte de ambos outfits era muy similar.

"He encontrado a Carmen Sandiego", apuntó un usuario en X.

"Todos os estáis riendo de Trump, pero ha encontrado a Carmen Sandiego", reza otro post.

"Buenas noticias. Han encontrado a Carmen Sandiego", aseguró otro internauta.

"¿Está Carmen Sandiego de luto?", se podía leer en otra publicación. "Carmen Sandiego estaba en la Casa Blanca todo este tiempo", apuntaba un post.

Carmen Sandiego was at the White House this whole time https://t.co/M87GOd6lIX

"Melania eligió este look inspirado en Carmen Sandiego para la investidura porque, al igual que Carmen, ella tampoco quería que la encontraran allí", bromeó un usuario.

Melania has chosen this Carmen Sandiego inspired look for the inauguration because much like Carmen, she too did not want to be found here. pic.twitter.com/ZKOFgK4UWZ