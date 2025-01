Archivo - Críticas a Snoop Dogg por actuar en la investidura de Donald Trump - JOSH BROWN / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO - Archivo

MADRID, 20 Ene. (CulturaOcio) -

A pesar de haberse declarado en varias ocasiones en contra de Donald Trump, el rapero Snoop Dogg fue uno de los artistas que este fin de semana actuaban en el Crypto Ball, un evento en Washington D.C. enmarcado dentro de los actos de investidura del que ya fuera presidente de Estados Unidos. Y han sido muchos los que se han rebelado ante esta aparente hipocresía por parte del cantante, cargando contra él en redes sociales.

Según reza la descripción del evento en su página oficial, el Crypto Ball es "un ambiente de celebración destinado a honrar al primer 'criptopresidente' de Estados Unidos, el presidente electo Donald J. Trump, su gabinete entrante y su administración". El evento se celebró en el Auditorio Andrew W. Mellon y fue presentado por el exdirector de operaciones de PayPal David Sacks.

Ante los vídeos que circulan por redes sociales, mostrando las actuaciones de artistas como Snoop Dogg, Rick Ross y Soulja Boy, quienes en el pasado habían hablado en contra del presidente, los fans no han dudado en pronunciarse acaloradamente. "No hay cheque en el mundo que merezca la pena vender mi alma al diablo", comentaba un usuario de Instagram en la publicación de The Shade Room.

Snoop dog, Nelly, Rick Ross and Soulja Boy last night at Trump ball. ?? pic.twitter.com/hxT4NXyKez — Fiery Rose?? (@roseysweetus) January 18, 2025

Former rapper Snoop Dogg recently became a Trump supporter by performing on Trump's Pre-Inaugural crypto ball. The online backlash is enormous and the disappointment is enormouser- hope the cartoon below can make you smile! Please share #laloalcaraz comics! pic.twitter.com/6xXErcLrwB — Lalo Alcaraz (@laloalcaraz) January 19, 2025

I am curious...??



What do you all think about people like Snoop Dog that have been trashing Trump for 8 years and are now performing at Trump's Inauguration festivities? pic.twitter.com/lumjXbCBBP — Denise (@Likeshesays) January 18, 2025

.

Snoop Doggy Dog took the stage

at President Donald Trump's

Inaugural Ball in

Washington DC!



But in these 3 other videos are

disgraceful to say the least!… pic.twitter.com/znxWWbXv9P — Jakey (@JacobBaker613) January 18, 2025

Algunos, como la actriz Amanda Seales, no han perdido la ocasión de compartir antiguos vídeos del rapero para subrayar la incongruencia. Y es que, en una publicación del propio Snoop Dogg de hace años, el artista expresaba que no podía esperar a ver quién sería el primero en actuar para Trump, prometiendo criticarlo duramente.

"A toda la gente del Gobierno federal que no se les paga en este momento, no hay una jodida manera en el mundo que podría votar por Donald Trump cuando vuelva de nuevo", aseguraba vehementemente el rapero en 2019 en sus redes sociales. "Si votan por él, son unos estúpidos hijos de puta", dijo entonces.

‘This punk motherf*cker don’t care.’ — @SnoopDogg railed against Trump in a message to furloughed government workers pic.twitter.com/yC8Pitnrrs — NowThis Impact (@nowthisimpact) January 8, 2019

Por el momento, Snoop Dogg no ha hecho ningún comentario sobre su actuación en el Crypto Ball, más allá de compartir una imagen de él y Ross en el evento. Donald Trump asume este lunes el cargo de presidente de Estados Unidos, tras haber resultado vencedor en las elecciones generales del pasado mes de noviembre, en las que derrotó a Kamala Harris.

Entre las medidas que ha anunciado referidas al mundo del espectáculo, destaca la elección de varias estrellas afines como sus "embajadores" dentro de la industria de Hollywood, mayoritariamente hostil. "Es un honor para mí anunciar que Jon Voight, Mel Gibson y Sylvester Stallone serán embajadores especiales en un gran, pero muy conflictivo, lugar: Hollywood, California", anunció.