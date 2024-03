MAX, la plataforma que combinará HBO Max con Discovery y Eurosport, ya tiene fecha de lanzamiento en España

MADRID, 21 Mar. (CulturaOcio) -

MAX, el nuevo servicio de streaming de Warner Bros. Discovery que combina HBO Max con Discovery y Eurosport, llega a España el próximo 21 de mayo. Así, la plataforma aúna programas de televisión de estreno, películas nuevas e icónicas y eventos deportivos.

El lanzamiento de MAX está marcado por el estreno de la esperada segunda temporada de la serie original de HBO La Casa del Dragón, que aterriza en Europa el 17 de junio. Además MAX prepara otros estrenos como The Penguin (serie spin-off de The Batman) y Welcome to Derry (serie spin-off de IT).

Otras destacadas ficciones que estarán disponibles en Max son The Last of Us, The White Lotus, Euphoria, True Detective: Noche polar, The Regime, El Simpatizante, la segunda temporada de The Jinx (El gafe) y la nueva comedia The Franchise, entre otros.

En cuanto a películas, se incluyen filmes de Warner Bros. como las recientes Barbie, Aquaman y el reino perdido, y Wonka y sagas míticas como Harry Potter, Matrix, El señor de los anillos o la trilogía del caballero oscuro.

LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE PARÍS

Por otro lado, en MAX podrán seguirse los Juegos Olímpicos de París 2024 este verano. El complemento Deportes ofrecerá a los aficionados una amplia cobertura de los principales deportes internacionales y europeos, incluidos los Grand Slams de tenis, las tres Grandes Vueltas de ciclismo, las 24 Horas de Le Mans y grandes campeonatos mundiales y copas del mundo de deportes de invierno.

Además de en España, el 21 de mayo MAX se lanzará en Portugal, los países nórdicos y Europa Central y Oriental, mientras que más adelante llegará a Polonia, los Países Bajos, Francia y Bélgica.