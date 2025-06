Matthew McConaughey y Nic Pizzolatto, juntos tras True Detective en un nuevo proyecto

MADRID, 16 Jun. (CulturaOcio) -

En 2014 Matthew McConaughey protagonizó la primera temporada de True Detective junto a Woody Harrelson. Ahora, el intérprete volverá a colaborar con el creador de la aclamada ficción, Nic Pizzolatto y si bien el proyecto no estará relacionado con la serie de HBO, sí que estará centrado, como esta, en una historia de detectives.

Según señala IndieWire, McConaughey se encuentra en conversaciones para protagonizar una cinta para Skydance basada en las novelas de Mickey Spillane y Max Allan Collins sobre el investigador privado Mike Hammer, que contará además con un guion de Pizzolatto.

David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger, Guymon Casady, Benjamin Forkner, y Ken F. Levin producirán la película, mientras que Collins ejercerá de productor ejecutivo y Spillane será coproductor.

Al contrario que otros grandes representantes del género detectivesco, Hammer es conocido por sus brutales técnicas, sirviendo así como un arquetipo del investigador como tipo duro. Con un código moral cuestionable, cuanto menos, el personaje a menudo se presenta como juez, jurado y verdugo y no duda en recurrir a los puños y a su pistola, cariñosamente apodada "Betsy".

A pesar del éxito comercial de la saga literaria y tal y como recoge ComicBook, esta ha sido criticada duramente por su violencia y contenido sexual explícitos, además de por tener un tinte misógino a la hora de representar a los personajes femeninos.

Por el momento no se sabe qué novela en particular adaptará la nueva película o si esta tomará como base siquiera un libro específico de la casi treintena que componen la saga. En todo caso, la primera aparición de Mike Hammer en el panorama literario se remonta a 1947, con la publicación de I, the Jury (Yo, el jurado), cuya trama sería llevada al cine en dos ocasiones, con la cinta de 1953 protagonizada por Biff Elliott y la de 1982, con Armand Assante.

Entre las adaptaciones de las hazañas de Mike Hamer destacan además la cinta de Robert Aldrich protagonizada por Ralph Meeker, El beso mortal y la serie emitida por la CBS y protagonizada por Stacy Keach, Mike Hammer.

En cuanto a McConaughey, su papel como Rust Cohle en True Detective le valió una nominación a los Globos de Oro y otra a los Emmy. A pesar de no haber retomado este rol en posteriores entregas de la ficción, Pizzolatto recientemente reveló que tenía una historia en mente que podría suponer su vuelta y la de los dos protagonistas, tanto Cohle como Marty Hart, el personaje encarnado por Woody Harrelson.