Kevin Costner, sobre el final de Yellowstone: "Deberíamos estar todos en la cárcel"

MADRID, 22 May. (CulturaOcio) -

Estrenada en 2018, Yellowstone llegó a su fin con su quinta temporada, que se emitió en 2024. El desenlace dividió a los fans, ya que Kevin Costner abandonó la serie de forma polémica y su personaje, John Dutton, fue eliminado de la trama. Ahora que la ficción ha terminado, Costner se ha pronunciado sobre el final.

"Es el mundo de los ranchos en la actualidad. Yellowstone logró capturar eso de una forma realmente bonita. Quiero decir, es un poco una telenovela. De hecho, todos deberíamos estar en prisión", aseguró en declaraciones a ET.

Muchos fans de Yellowstone se sintieron decepcionados con la salida precipitada de Costner, ya que la serie nunca logró recuperarse del todo tras la muerte del patriarca de la familia Dutton. Por su parte, Costner expresó sentirse dolido por ser, según él, responsabilizado completamente por su salida de Yellowstone. Además, en 2023 declaró que "probablemente irá a los tribunales" para reclamar los 12 millones de dólares que asegura le deben por la segunda mitad de la quinta temporada. Sin embargo, Costner siempre ha elogiado la calidad de la serie pese a su salida.

Aún está por ver si Costner terminará en los tribunales por la disputa salarial relacionada con Yellowstone, pero incluso si eso se resuelve, es poco probable que retome su papel como John Dutton. Además de la mala relación que quedó tras su salida, Costner está inmerso en su docuserie The West y su intención de completar la saga Horizon. No está claro si logrará este último objetivo, ya que actualmente está en plena batalla legal debido a los costes de producción de Horizon: An American Saga - Capítulo 1, que costó unos 100 millones de dólares, pero solo recaudó 38 millones en taquilla a nivel mundial.