Más de 200.000 fans exigen salvar La rueda del tiempo tras su cancelación

MADRID, 16 Ago. (CulturaOcio) -

El pasado mes de mayo, poco después del estreno de su tercera temporada, Prime Video anunció la cancelación de La rueda del tiempo. Basada en la saga de novelas homónima escrita por Robert Jordan (y acabada, tras el fallecimiento de este, por Brandon Sanderson), que abarca catorce volúmenes además de una precuela y un libro complementario, la ficción no terminó de contar la historia, dejando decepcionados a unos fans que organizaron rápidamente una petición para salvar la serie y que ya ha superado las 200.000 firmas.

"A pesar de los numerosos desafíos desde que comenzó la producción de la temporada 1 en 2019, La rueda del tiempo ha cumplido tanto en calidad como en rendimiento", reza la página web que alberga la petición, SaveWOT.com, manifestando su misión. Hace poco más de un mes, la petición acumulaba más de 123.000 firmas, un número que se ha incrementado hasta superar las 200.000.

"Como una de las historias de fantasía épica más importantes de nuestro tiempo, Robert Jordan construyó un mundo magnífico a lo largo de 15 libros. Su adaptación a la pantalla ha aportado nuevas perspectivas, dinámicas de género, estética y una narrativa única a audiencias de todo el mundo. Nosotros, los fans que estamos detrás de este esfuerzo, queremos que la historia continúe y llegue a su culminación, reflejando la satisfactoria conclusión de los libros con la Luz que prevalece", continúa la declaración de intenciones.

Para defender la necesidad (y rentabilidad) de salvar la ficción, los fans señalan además la calificación casi perfecta del 97% obtenida por la tercera tanda de episodios en Rotten Tomatoes, considerablemente mejor que aquella de otras populares series de fantasía como La Casa del Dragón, The Witcher o El señor de los anillos: Los anillos de poder (esta también de Prime Video).

Si bien es poco probable que la iniciativa, aun con todo su respaldo, haga cambiar de opinión a Amazon y Sony, que se han mostrado firmes en su decisión, cabe la posibilidad de que llame la atención de alguna otra productora que apueste por materializar una cuarta temporada. El propio showrunner de la serie, Rafe Judkins, abordó la posibilidad en redes sociales, aunque admitiendo que "lamentablemente, no es algo que ocurra con frecuencia".

"Me han hecho la misma pregunta muchas veces esta última semana: ¿por qué se canceló La Rueda del Tiempo? Y la verdad es que no lo sé. Me gustaría poder decir algo claro y ordenado que explique a todos los que aman la serie por qué ha llegado a su fin, pero, tristemente, no puedo", expresó el realizador a través de su cuenta de Instagram. "Fue vista por un enorme número de personas en todo el mundo, apareciendo en el Top 10 de Nielsen durante casi 20 semanas, una hazaña que muy pocas series han logrado igualar en la última década", añadió, reiterando su desconcierto por la cancelación.