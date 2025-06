El showrunner de La Rueda del Tiempo rompe su silencio tras la cancelación: "Los fans se lo merecen"

MADRID, 10 Jun. (CulturaOcio) -

El pasado mes de mayo se anunció la cancelación de La Rueda del Tiempo, que hasta la fecha cuenta con tres temporadas. Rafe Judkins, showrunner de la ficción, ha hablado por primera vez tras la noticia, compartiendo un emotivo mensaje en Instagram.

"Me han hecho la misma pregunta muchas veces esta última semana: ¿por qué se canceló La Rueda del Tiempo? Y la verdad es que no lo sé. Me gustaría poder decir algo claro y ordenado que explique a todos los que aman la serie por qué ha llegado a su fin, pero, tristemente, no puedo", expresó Judkins, que dedicó unas palabras al equipo de la ficción, describiéndolo como "el grupo de personas más talentoso y maravilloso con el que he tenido el placer de trabajar".

El showrunner también recordó que la serie "fue vista por un enorme número de personas en todo el mundo, apareciendo en el Top 10 de Nielsen durante casi 20 semanas, una hazaña que muy pocas series han logrado igualar en la última década".

Judkins aseguró que su objetivo era "contar la historia completa", esgrimiendo que todo el equipo ha hecho "muchos sacrificios, tanto personales como creativos" para sacar adelante el proyecto, y que para ellos ha sido "devastador" no poder llegar al desenlace.

"Mucho se ha escrito sobre esta tendencia creciente en la televisión hacia tener menos temporadas, con menos episodios, y encontrar maneras más rápidas de conseguir más suscriptores. Pero sinceramente creo que esto va en contra de la fuerza fundamental de la televisión: la narración a largo plazo", escribió.

Judkins también planteó la posibilidad de que La Rueda del Tiempo pueda irse a otra cadena o plataforma, aunque admitió que "lamentablemente, no es algo que ocurra con frecuencia".

"Quién sabe, tal vez La Rueda del Tiempo logre lo que los libros han conseguido desde el primer día: desafiar las definiciones tradicionales de comienzos y finales. Sin duda, espero que así sea, porque esta saga de libros y estos fans merecen ver la historia terminada", concluyó.

La cancelación, anunciada oficialmente el 23 de mayo, dejó en shock a miles de seguidores. En respuesta, los fans organizaron rápidamente una petición para salvar la serie, que ya ha superado las 123.000 firmas. A pesar de este respaldo, Amazon y Sony han confirmado que no tienen intención de ofrecer la serie a otras plataformas.