Marvel arregla el CGI de She-Hulk en una nueva versión del tráiler

MADRID, 26 May. (CulturaOcio) -

El primer tráiler de She-Hulk recibió muchas críticas, ya que el CGI no convenció a los fans. Sin embargo, Disney+ ha lanzado una nueva versión con los efectos especiales mejorados.

El tráiler está disponible en la página oficial de Disney+ y en Twitter algunos usuarios han hecho comparaciones entre ambas versiones. Los cambios son muy sutiles y se concentran especialmente en el rostro de la protagonista, encarnada por Tatiana Maslany.

#SheHulk has received a re-released Trailer on #DisneyPlus with improved CGI. Something people have been heavily asking for.



Check out the differences below. pic.twitter.com/tmVAPt1GQJ — Obi-Wan Kennyobi | @DisneyPlus (@iKenny_J) May 26, 2022

Pese al intento de Marvel por mejorar el CGI, muchos fans han señalado que apenas se nota la diferencia. "¿Por qué cada vez que veo una foto de She-Hulk en Twitter la calidad de imagen es terrible? Además, no veo diferencia", dijo un usuario. "He estado mirando un GIF durante una hora y no noto la diferencia", se quejó otro internauta.

Why is it that everytime i see a picture of she-hulk on twitter. The image quality is terrible. Also i see no difference. 😵‍💫 https://t.co/HjllKX06Xl — Jennycat05 | Happy #PrideMonth 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ (@Jennycat05) May 26, 2022

I’ve been staring at this gif an hour and I can’t tell the difference!!! #SheHulk #MCU https://t.co/cHJE80BYRP pic.twitter.com/fAfjUo2zK8 — The Captioned Life Show @ Dallas FanExpo (@CaptionedLife) May 26, 2022

- No se dejen engañar, es la misma She Hulk con un filtro distinto, su CGI sigue siendo igual de malo que antes!

+ Pero el filtro es nuevo. https://t.co/ijtFdw9lIG pic.twitter.com/OL0gqsyvbp — Alessandro ⚡ (@AleCordoba99) May 26, 2022

"La única gran diferencia es que su rostro es mucho más claro", reza una publicación. "Ahora la piel tiene textura", destacó otro tuitero. "El CGI ya va mejorando en She-Hulk de cara a su estreno", opinó un usuario.

Only big difference is that her face is a lot clearer — She-Hulk Source (@TatHulk) May 25, 2022

“What’s the difference” she has skin texture now 😁 pic.twitter.com/tFl2py7Zkc — She-Hulk Source (@TatHulk) May 25, 2022

El CGI ya va mejorando en #SheHulk de cara a su estreno tal como se los dije pic.twitter.com/FKNAYeNEWr — Rincón Destructor (@RinconDistroyer) May 26, 2022

Tal como reveló el experto en efectos especiales Sean Ruecroft, el personaje principal fue modificado respecto al primer borrador del guion. "Aparentemente ella era más grande desde el principio, pero las anotaciones seguían diciendo que la hicieran más pequeña", contó en Twitter.

Además de Maslany, el reparto también incluye a Mark Ruffalo como Hulk, Tim Roth como Emil Blonsky, Benedict Wong como Wong, Ginger Gonzaga, Josh Segarra, Jameela Jamil, Jon Bass y Renée Elise Goldsberry. Jessica Gao es la creadora y autora del guion, mientras que Kat Coiro y Anu Valia dirigen la ficción. She-Hulk constará de nueve episodios. Disney+ estrenará la serie el próximo 17 de agosto.