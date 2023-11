Martin Scorsese y Steven Spielberg preparan una serie de El cabo del miedo

MADRID, 25 Nov. (CulturaOcio) -

La novela Los verdugos de John D. MacDonald se adaptó a la pantalla en El cabo del terror (1962) y El cabo del miedo (1991). Esta última contó con Martin Scorsese como director, quien ahora será productor ejecutivo junto a Steven Spielberg de una serie basada en el mismo libro.

Según IndieWire, la serie "ofrece un nuevo giro a la película de Scorsese de 1991 con Robert De Niro y Nick Nolte y al clásico de 1962 con Gregory Peck y Robert Mitchum". La ficción aún no tiene una cadena ni plataforma de streaming, pero está recibiendo ofertas de varios compradores interesados, lo que la convierte en la primera subasta importante de series de televisión desde que terminaron las huelgas de guionistas y actores. Esta fase de negociación se encuentra en sus primeras etapas.

Nick Antosca es el creador y showrunner de la producción, titulada Cape Fear. Antosca está desarrollando el proyecto bajo UCP, una división de Universal Studio Group, y la productora Amblin Television. Antosca también es productor ejecutivo junto a Alex Hedlund para Eat The Cat y Darryl Frank y Justin Falvey para Amblin Television.

La serie sigue a un par de abogados casados que se convierten en la obsesión de un infame asesino a punto de salir de prisión. La sinopsis adelanta que será "un thriller tenso y contemporáneo que examina la obsesión de Estados Unidos por el true crime en el siglo XXI".

Ahora queda por ver en qué cadena aterrizará Cape Fear. La serie más reciente de Antosca, A Friend of the Family, se emitió en Peacock, mientras que The Act y Candy se ofrecieron en Hulu y Nuevo sabor a cereza está disponible en Netflix. Cabe destacar que Scorsese tiene un acuerdo con Apple TV+ y Deadline ha afirmado que HBO también está interesada.