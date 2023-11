Malas noticias para John Wick

MADRID, 6 Nov. (CulturaOcio) -

La cuarta entrega de John Wick parecía haber puesto punto final a la saga de acción protagonizada por el implacable asesino encarnado por Keanu Reeves. Un escenario que, pese al fervor por ver de nuevo al personaje en nuevas entregas, el propio director de la franquicia, Chad Stahelski ha corroborado.

John Wick 4 culminó su trama con un épico desenlace que todavía da de qué hablar entre los fans de la saga. Desde entonces son muchos los que se preguntan si el tan carismático como letal asesino interpretado por Reeves regresará en una nueva cinta de la saga. Y en una reciente entrevista con Collider, Stahelski, confirma que el filme es el final del viaje para el actor como protagonista de la franquicia, lo que no significa que John Wick no pueda regresar a ella.

"Nunca fue la forma en que Keanu y yo lo vimos, así que trabajamos y trabajamos y trabajamos y cortamos un montón de secuencias, eliminamos algunas cosas y dimos forma a una película que ahora ves en un filme. Pero la idea fue siempre que John Wick terminase su viaje del modo en que lo hace al final de la cinta. Y ese era el final por ahora", asegura sin confirmar si realmente el personaje de Reeves moría o no en la película.

Sobre la quinta entrega de la saga, Stahelski aclaró que se debía a una mala interpretación por parte de las noticias que surgieron durante la producción de John Wick 4. "Me desperté diciendo que iba a hacer [John Wick] 4 y 5. Pienso que porque, durante el desarrollo, teníamos una idea tan grande que se daba por hecho que intentaríamos sobrepasarla", asegura.

"Eso fue al inicio, después empezamos a eliminar y cambiar cosas, y Keanu y yo pensamos: 'Oh, no*' Ya sabes, la gente no creía que pudiésemos hacer todo lo que pretendíamos en una película, por lo que esa idea se mantuvo viva, incluso durante la postproducción", prosiguió. Pero que Reeves deje de ser el protagonista titular de la franquicia no significa que no pueda regresar como secundario. Y, de hecho, el actor tendrá una aparición estelar en Ballerina, el spin-off protagonizado por Ana de Armas que verá la luz en cines el 7 de junio de 2024. Además, Stahelski también confesó que tras la buena recepción con The Continental planea poner en marcha otra serie con la que expandirá el submundo criminal de John Wick.