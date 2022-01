El libro de Boba Fett conecta con uno de los momentos más vergonzosos de Star Wars

MADRID, 13 Ene. (CulturaOcio) -

El episodio 3 de El libro de Boba Fett ha hecho referencia a uno de los pasajes más polémicos y, para muchos fans, vergonzosos de la saga Star Wars. Se trata del especial navideño de la Guerra de las Galaxias, considerada por muchos como la peor producción de la franquicia.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En el capítulo los gemelos Hutt le regalan a Boba Fett un bebé rancor a modo de disculpa por intentar asesinarlo. Los primos de Jabba le dan esta mascota acompañada de un entrenador encarnado por Danny Trejo.

Fett empieza a encariñarse con el rancor que, según el personaje de Trejo, son criaturas muy complejas emocionalmente. También revela que, con las indicaciones correctas, es posible montar uno, y Fett inmediatamente confiesa que ese es su plan. El entrenador se queda algo sorprendido, pero Fett afirma que "ha montado bestias diez veces más grandes".

En su primera aparición en el universo Star Wars Boba Fett aparece montando una bestia. No se trata de La guerra de las galaxias. Episodio V: El imperio contraataca, sino de una producción algo menos conocida: El especial navideño de la Guerra de las Galaxias. Parece que el personaje hace referencia a este especial de animación de 1978, en el que se puede ver a Boba Fett a lomos de un braquiosaurio rosa.

Esta producción es considerada la peor de la saga Star Wars e incluso George Lucas ha renegado de ella. "Es algo que ocurrió y tengo que vivir con ello", declaró a Maxim en 2002. "El especial de 1978 realmente no tuvo mucho que ver con nosotros. No recuerdo de qué cadena era, pero era algo que ellos hicieron. Dejamos que lo hicieran. Les permitimos usar los personajes y esas cosas y probablemente no fue lo más inteligente, pero aprendes de esas experiencias", apuntó en una entrevista con StaticMultimedia.com.