Los Machos alfa inauguran su "comuna machirula" en el tráiler de la temporada 5 que ya tiene fecha de estreno

Tráiler y fecha de estreno de la temporada 5 de Machos alfa, la serie de Netflix - CONTUBERNIO/ NETFLIX

MADRID, 19 Mar. (CulturaOcio) -

Netflix ha lanzado el el tráiler de la quinta temporada de Machos Alfa, la comedia de los hermanos Laura y Alberto Caballero, responsables de títulos como Aquí no hay quien viva o La que se avecina. La nueva entrega llegará a la plataforma de la 'N' roja el próximo 17 de abril.

"Bienvenidos a nuestra comuna machirula libre de mujeres", anuncia Santi, personaje interpretado por Gorka Otxoa, al resto de grupo de colegas en el arranque del avance, de minuto y medio de duración.

En esta nueva entrega, compuesta de seis capítulos, los cuatro amigos "deconstruidos y desengañados" se han comprado una parcela y su plan es edificar cuatro chalets para vivir juntos después de separarse de sus parejas.

"Tras intentar reinventar la masculinidad y la convivencia, los Machos Alfa se topan con la realidad: divorcios, custodias, autocaravanas, hipotecas y la comuna Pacto Patriarcal, S.L. un gran plan maestro para ser felices entre colegas. Mientras Santi se radicaliza en su soltería, Pedro se ve embarcado en una nueva relación sentimental, Luis sufre la tortura de un proceso de divorcio y Raúl se pierde en una espiral de deconstrucción.

Al otro lado del desastre, Luz, Daniela y Esther prueban el menú completo: citas infames, OnlyFans de pies y, como guinda, un retiro de recuperación de la feminidad", adelanta la sinopsis oficial de los nuevos capítulos de los que la plataforma ya ha lanzado las primeras imágenes oficiales.

No sabemos cómo han llegado hasta aquí. La temporada 5 de 'Machos Alfa' llega el 17 de abril. pic.twitter.com/TycguFS37a — Netflix España (@NetflixES) March 19, 2026

La serie regresa a la plataforma de streaming con el elenco principal de la anteriores temporadas, contando con Fernando Gil (Pedro), María Hervás (Daniela), Raúl Tejón (Raúl), Kira Miró (Luz), Paula Gallego (Alex), Fele Martínez (Luis) y Raquel Guerrero (Esther). Cayetana Cabezas (Blanca), Marta Hazas (Marimar) y Paloma Bloyd (Irene) también continúan en la aventura esta nueva entrega. En esta tanda de episodios de Machos alfa completan el reparto las nuevas incorporaciones María Adáñez y Diego Martín.