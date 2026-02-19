Primer avance de Se tiene que morir mucha gente, serie protagonizada por Macarena García y Anna Castillo

Macarena García y Anna Castillo mienten descaradamente en el primer adelanto de Se tiene que morir mucha gente - MOVISTAR PLUS+
MADRID, 19 Feb. (CulturaOcio) -
Ya está aquí el primer adelanto de Se tiene que morir mucha gente, serie creada por la humorista Victoria Martín y protagonizada por Anna Castillo, Macarena García y Laura Weissmahr. La ficción, basada en la novela homónima de Martín, llegará a Movistar Plus+ en mayo de este año.
La serie, compuesta por seis episodios, ha lanzado un primer avance, en el que el personaje de García, que está a punto de salir de cuentas de su embarazo, acude a una cita médica junto a su amiga, interpretada por Castillo. Cuando le preguntan por su pareja, García improvisa una descabellada mentira: que ha muerto mientras se masturbaba. Su amiga, atónita en un primer momento, no ve otra opción que sumarse a la pantomima.
"Bárbara, Maca y Elena fueron juntas al colegio y 20 años después siguen siendo amigas, más o menos. Bárbara es una bomba de relojería: vive frustrada por su trabajo y está enganchada a las benzodiacepinas. Maca, con la que comparte piso, intenta salir adelante como actriz, aunque es camarera. Y Elena está embarazada tras casarse con un señor de 60 años que dirige hoteles. La crisis personal de Bárbara hará que todo explote", reza la sinopsis oficial de la ficción.
Completan el reparto Sofía Otero, la joven protagonista de 20.000 especies de abejas, Alba Galocha, Óscar de la Fuente, Ramón Rados y Yunez Chaib. Victoria Martín, Sandra Romero y Nacho Pardo dirigen esta serie original de Movistar Plus+ en colaboración con Corte y Confección de películas y Living Producciones.