Primeras imágenes de Animal, serie de Netflix con Luis Zahera y Lucía Caraballo, que ya tiene fecha de estreno - NETFLIX

MADRID, 18 Ago. (CulturaOcio) -

Animal, la serie protagonizada por Luis Zahera y Lucía Caraballo, aterrizará en Netflix el próximo 3 de octubre. La ficción sigue la vida de Antón, un veterinario rural de Galicia que no tiene más remedio que adaptarse a los nuevos tiempos... y acepta trabajar en una tienda boutique para mascotas.

Junto al anuncio de la fecha de estreno, la plataforma ha lanzado las primeras imágenes de la serie. En ellas se puede apreciar el cambio radical al que se enfrentará el protagonista, que pasa de estar en una granja a una consulta vestido con bata blanca. "Cambio de hábitat: de curar vacas a elegir el color del collar para un chihuahua", narra el texto de la publicación.

🦜Cambio de hábitat: de curar vacas a elegir el color del collar para un chihuahua. La serie #Animal 🐈, protagonizada por Luis Zahera y Lucía Caraballo, llega el 3 de octubre. pic.twitter.com/OSap7m2JOH — Netflix España (@NetflixES) August 18, 2025

Ambientada en el pueblo ficticio de Topomorto, la serie ha sido rodada íntegramente en localizaciones de municipios de A Coruña como Dioño, A Calle, Pontemaceira, Parroquia, Teo y Vedra, así como la ciudad de Santiago de Compostela.

"Antón (Luis Zahera), un veterinario rural gallego que, ante la crisis que atraviesa el mundo del campo, se queda sin clientes porque sus vecinos ya no pueden pagarle. Sin muchas opciones, acepta un trabajo que le ofrece su sobrina Uxía (Lucía Caraballo), la optimista directora de una tienda boutique para mascotas: un espacio perfecto, colorido y con más productos gourmet que un supermercado. Entre peluquerías caninas, consultas para hámsters y dueños más exigentes que sus propias mascotas, Antón descubrirá que sobrevivir en este nuevo ecosistema no será tarea fácil", reza la sinopsis oficial.

Junto a Zahera (Vivir sin permiso) y Caraballo (No me gusta conducir) conforman en reparto de Animal Carmen Ruiz (Sin cobertura) y Antonio Durán 'Morris' (Fariña), entre otros. Alberto de Toro debuta en la dirección con esta serie junto a Víctor García León, quien firma el guión junto a Ana Boyero, Araceli Álvarez de Sotomayor, Germán Aparicio y Dani Castro. Aitor Gabilondo (Patria) y Jota Aceytuno (Urban. La vida es nuestra), ejercen de productores ejecutivos de la serie.