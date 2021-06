Loki: ¿Por qué los Guardianes del Tiempo no detuvieron a los Vengadores en Endgame?

Loki: ¿Por qué los Guardianes del Tiempo no detuvieron a los Vengadores en Endgame?

MADRID, 12 Jun. (CulturaOcio) -

Ya se ha estrenado 'Loki' en Disney+, la serie en la que el Dios del Engaño se ve las caras con la Agencia de Variación Temporal que le arresta por haber creado una línea del tiempo alternativa al escapar con el Teseracto en Vengadores: Endgame. Pero si el no puede alterar el flujo establecido del timeline... ¿por qué sí pudieron viajar en el tiempo Tony Stark, Steve Rogers y compañía?

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En 'Endgame', los Vengadores que sobrevivieron al chasquido de Thanos viajaron en el tiempo a través del Reino Cuántico con el objetivo de recolectar las Gemas del Infinito de diferentes momentos del pasado para revertir el 'Blip'. Uno de los momentos que revisitaron fue el Nueva York de 2012, donde después de comandar la fallida invasión Chitauri, Loki estaba preso tras ser derrotado por los Vengadores.

En un descuido, esa versión del pasado de Loki consigue hacerse con el Teseracto y escapa, alterando así decisivamente el pasado... y el futuro. Ya que, como bien sabrán los fans de Marvel, tras la Batalla de Nueva York Thor lleva a Loki preso hasta Asgard y arrancan los sucesos Thor: El mundo oscuro.

Sin embargo, la huida le ha durado poco al Loki de 2012, puesto que fue apresado rápidamente por la AVT y sometido a jucio por sus crímenes contra el timeline sagrado. Durante su juicio, tras el que es sentenciado a ser "reiniciado" y salvado 'in extremis' por por Mobius M. Mobius (Owen Wilson), que le recluta para que le ayude a resolver un misterioso caso, Loki plantea una interesante duda: Si él ha sido detenido y sentenciado por alterar el timeline... ¿por qué a los Vengadores se les permitió en Endgame viajar adelante y atrás en el tiempo para derrotar a Thanos? ¿Por qué los Guardianes del Tiempo no juzgaron a los Vengadores?

"Deberían juzgar a los Vengadores, el Teseracto acabó en mis manos porque viajaron a través del tiempo en un desesperado intento de evitar mi ascenso a Rey-Dios. Créame, se podía oler la colonia de dos Tony Stark. ¿Busca delinquientes temporales? Es a ellos a quien debería perseguir", esgrime Loki.

En este punto, hay que recorar que Agencia de Variación Temporal fue creada por los Guardianes del Tiempo, tres entidades cósmicas que son los encargados de decidir qué debe pasar y qué no, es decir, qué eventos forman parte del timeline sagrado y cuáles se desvían del mismo y, por tanto, han de ser erradicados.

Y esa es precisamente la razón que la jueza le da a Loki: "No estamos aquí para hablar de los Vengadores, lo que ellos hicieron tenía que pasar. Que usted escapara, no". Fueron los Guardianes del Tiempo los que decidieron esto... y los que deciden por dónde va el flujo del tiempo.

Esta revelación demuestra que todo los que los Vengadores realizaron en 'Endgame' estaba dentro de lo establecido por la AVT. Para añadirle atenuantes, todos los viajes en el tiempo se hicieron por una buena causa (y mayor), que era deshacer la tragedia de la Decimacion realizada por Thanos, sin, por ello, detener la línea del tiempo.

Además, los guardianes habrán valorado de igual forma que cada gema fue restituida en su tiempo, para así evitar cualquier alteración. Por otro lado, la AVT podría haber considerado el retiro del Capi con Peggy Carter como una excepción debido a los servicios prestados que, cabe recalcar, no alteró la línea de tiempo predeterminada por la agencia.

Teniendo en cuenta ese contexto, no sorprende que la AVT haya decidido intervenir con Loki y no con los Vengadores. Esta versión del dios nórdico no se ha redimido de sus actos, a diferencia del Loki que murió a manos de Thanos, por lo que es lógico que la Agencia actúe y busque evitar más alteraciones en el espacio-tiempo.