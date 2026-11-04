LaSexta estrena Sidosa, premiado documental con el que Eduardo Casanova rompió el silencio sobre su diagnóstico de VIH

LaSexta estrena Sidosa, el documental donde Eduardo Casanova rompe el silencio sobre su diagnóstico de VIH - ATRESPLAYER

MADRID, 4 Nov. (CulturaOcio) -

LaSexta emitirá el domingo 6 de diciembre en prime time Sidosa, el documental en el que el actor y director Eduardo Casanova rompe años de silencio para hacer público su diagnóstico de VIH. El estreno en la televisión en abierto coincide con la conmemoración del Día Mundial del Sida, y llega tras su paso previo por las salas de cine y plataformas como atresplayer, atresplayer Internacional y Antena 3 Internacional.

Esta producción constituye un hecho sin precedentes en España al ser la primera figura pública de gran notoriedad que visibiliza su convivencia con el virus. De este modo, la producción responde a una demanda histórica de las organizaciones y los colectivos activistas, quienes defienden que la visibilidad de referentes públicos es clave para erradicar el estigma y la discriminación social que aún perduran.

El largometraje, producido y presentado por Jordi Évole junto a Producciones del Barrio, cuenta con la dirección de Lluís Galter y Màrius Sánchez. A lo largo de la cinta se propone un trayecto introspectivo y valiente que combina el humor, la memoria y una gran sensibilidad cinematográfica.

El propio título del documental responde a una estrategia deliberada de reapropiación del lenguaje frente al insulto: "Igual que los maricones nos hemos apropiado del insulto 'maricón', yo quiero apropiarme de 'sidosa'", defiende el propio Casanova.

El impacto de la obra ha sido reconocido con el Premio Ondas 2026 al Mejor Documental, otorgado por su capacidad para construir un discurso colectivo contra los prejuicios. Este estreno televisivo consolida la trayectoria de colaboración entre Atresmedia y la productora de Évole, responsables de otros grandes títulos documentales como Astral, Operación Palace o Eso que tú me das.