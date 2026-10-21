El laberinto de las mariposas, la primera serie de Can Yaman rodada en España, ya tiene fecha de estreno en AMC+

Archivo - El laberinto de las mariposas, la primera serie de Can Yaman rodada en España, ya tiene fecha de estreno - AMC+ - Archivo

MADRID, 21 Oct. (CulturaOcio) -

El laberinto de las mariposas, la primera serie de Can Yaman (Sandokan, El Turco) rodada en España, se estrenará el 13 de noviembre en AMC+. La ficción, de ocho episodios, sigue a un espía interpretado por Yaman que, tras sufrir una traición, busca refugio en el país, donde un romance inesperado le hará cambiar sus planes.

"Un agente secreto con un historial impecable es traicionado y se convierte de la noche a la mañana en el hombre más buscado de España. Mientras lucha por limpiar su nombre, deberá desenmascarar a quienes pretenden perpetrar un robo millonario de las arcas del Estado. En mitad de esta carrera contrarreloj descubrirá, además, que el amor puede convertirse en su mayor debilidad... o en su única salvación", adelanta la sinopsis de la producción.

Junto a Yaman, el reparto de El laberinto de las mariposas lo completan María de Nati (Entrevías), Andrea Duro (Física o Química), Félix Gómez (Al salir de clase), Noa Rollón (Sueños de libertad), Michelle Calvo (Punto Nemo), Leander Vyvey (Punto Nemo), Paco Tous (La casa de papel), Marta Solaz (Al salir de clase), Víctor Clavijo (El Ministerio del Tiempo), Antonio Gil (La Reina del Sur) y Jorge Suquet (Ángel o demonio).

La dirección corre a cargo de Alberto Ruiz Rojo (Montecristo) e Iñaki Peñafiel (Perdida). Asimismo, El laberinto de las mariposas cuenta con la producción ejecutiva de Eduardo Galdo (La Encrucijada), creador de la idea original, y Lele Portas (Heridas), mientras que Ángela Obón (4 estrellas) y Daniel Corpas (Cuando nadie nos ve) firman el guion. La ficción está producida en colaboración con Secuoya Studios.

DE TELENOVELAS TURCAS A RODAR EN ESPAÑA

El actor turco Can Yaman, mundialmente conocido por protagonizar la exitosa telenovela Pájaro soñador, consolidó su popularidad en España, Italia y Latinoamérica gracias a ese fenómeno televisivo.

En los últimos años, el intérprete ha impulsado su carrera internacional desde Italia, país donde ha fijado su residencia y en el que encabeza importantes proyectos europeos, entre los que destacan la serie policiaca Violeta como el mar y la superproducción histórica Sandokán.

Entre sus próximos proyectos se encuentra este, El laberinto de las mariposas, con fecha para el próximo 13 de noviembre, un thriller romántico rodado íntegramente en España y en español.