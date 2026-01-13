1042195.1.260.149.20260113172625 Amor, traición y sangre en el tráiler de El Turco, la nueva serie de Can Yaman - MOVISTAR

MADRID, 13 Ene. (CulturaOcio) -

El Turco, la miniserie protagonizada por Can Yaman (Sandokan), llegará a España de la mano de Movistar Plus+. La ficción, inspirada en la novela homónima de Orhan Yeniaras, recrea una sangrienta historia real conocida como 'El Turco de Moena' y aterrizará en la plataforma de streaming este jueves 15 de enero con el estreno simultáneo de sus 6 episodios.

El breve avance, de apenas cuarenta segundos de duración, sigue a Balaban Aga en su abrupta llegada a Moena, un pequeño pueblo de los Alpes Italianos en el que se ve obligado a enfrentarse a aquellos que consideraba sus amigos para defender aquello que más ama. "El juego no ha hecho más de empezar", avisa una voz en off.

"Balaban Aga (Can Yaman) es un soldado turco que resulta gravemente herido durante el segundo asedio de Viena en 1683. Tras ser traicionado por quien él considera su hermano, Marco (Will Kemp), es condenado a muerte. Pero logra escapar y es curado por Gloria (Greta Ferro), una joven del pintoresco pueblo italiano de Moena, un idílico lugar en los Alpes que está a punto de ser sometido por su nuevo señor, el mismísimo Marco.

A medida que se recupera, Balaban, al que apodan 'El Turco', se convierte en protector del pueblo. Con la ayuda de un pequeño grupo de fieles amigos jenízaros, liderará la resistencia y deberá enfrentarse a su peor enemigo para salvar a los que más ama", relata la sinopsis oficial de la serie.

Junto a Yaman como protagonista, el elenco de la miniserie lo completan entre otros, la actriz italiana Greta Ferro (Io e mio Fratello) como Gloria, la joven que salva a Balaban; el actor británico Will Kemp (My sweet Austrian Holiday), como Marco, antaño el mejor amigo del protagonista y ahora su enemigo mortal, y el actor sueco Magnus Samuelsson (The Witcher), como Gunther, un antiguo guerrero que trabaja como herrero en Moena.