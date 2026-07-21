Can Yaman vuelve a Telecinco convertido en el legendario pirata Sandokán - MEDIASET

MADRID, 21 Jul. (CulturaOcio) -

Can Yaman regresa a Mediaset España con el estreno de Sandokán, adaptación de la saga de novelas homónima de Emilio Salgari. La serie, que sigue a un pirata que lucha por cambiar su destino y el de los suyos, llega a Telecinco este miércoles 22 de julio a partir de las 23:00 horas.

Rodada en las regiones italianas de Lacio, Toscana y Calabria, Sandokán profundiza en los orígenes del héroe, el despertar de su identidad y el momento en el que deja de ser un hombre perseguido para convertirse en un mito. Duelos, amores y fuertes ideales vertebran esta historia, que aborda también en sus tramas la explotación de la naturaleza en el nombre del progreso y el precio de la libertad, entre otros asuntos.

Junto a Yaman, protagonistas de series como El turco o Pájaro soñador, la ficción completa su reparto con Alanah Bloor (El hombre contra el bebé), Ed Westwick (Gossip Girl), Alessandro Preziosi (Tengo algo que deciros), John Hannah (Cuatro bodas y un funeral), Madeleine Price (Geek girl), Owen Teale (Juego de Tronos) o Mark Grosy (ZeroZeroZero), entre otros.

UN HÉROE QUE LUCHA POR LA LIBERTAD

La trama de Sandokán sumerge a los espectadores en las tierras exóticas del sudeste asiático de principios del siglo XIX, donde los pueblos luchan por la libertad y las potencias coloniales defienden ferozmente sus intereses. Este es el eje argumental de la nueva adaptación televisiva de la célebre ficción que se convirtió en un fenómeno en la década de los 70.

El protagonista de la serie "es un pirata malayo que, junto con su amigo Yáñez y su tripulación, ataca a las fuerzas británicas desde su isla de Mompracem. Durante sus aventuras, se enamora de Lady Marianna Guillonk, una aristócrata italo-inglesa", según relata la sinópsis oficial.

Dirigida por Jan Maria Michelini y Niccola Abbantangelo, que también codirigieron Doc, la serie creada por Alessanro Sermoneta (Lamerica), Davide Lantieri (Déjate llevar) y Scott Rosenbaum (Chuck) profundiza en los orígenes del héroe a través de duelos, amores y la búsqueda de su identidad.