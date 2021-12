And Just Like That: Sexo en Nueva York regresa con una gran muerte: "¿He esperado 17 años para que le hagáis eso?"

MADRID, 10 Dic. (CulturaOcio) -

And Just Like That, continuación de Sexo en Nueva York, se ha estrenado con un doble capítulo en HBO Max. Y lo ha hecho dejando a al público en estado de 'shock' ya que el primer episodio de la producción protagonizada por Sarah Jessica Parker ha sorprendido a los fans con la muerte de un personaje clave.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Después de asistir al recital de piano de Lily Goldenblatt, la hija de Charlotte y Harry, Carrie regresa a casa y encuentra a Big en el suelo. El personaje interpretado por Chris Noth y gran amor de la protagonista muere de un ataque al corazón.

Esta muerte ha pillado por sorpresa a los fans, que han compartido sus opiniones en Twitter. "¿Me estás diciendo que he esperado 17 años para que le hagáis eso a Big en los primeros 10 minutos?", lamentó un fan. "¿Estáis de broma? ¿Cómo le podéis hacer eso a Big?", se preguntó otro usuario.

YOU ARE TELLING ME THAT WE WAITED 17 YEARS FOR YOU TO DO THAT TO MR.BIG IN THE FIRST 10 MINUTES!?!?!?!? #AndJustLikeThat — Stacy (@steph_zr98) December 9, 2021

#AndJustLikeThat ARE YOU KIDDING ME!!! How could you do Mr. Big like that?😭😭😭 pic.twitter.com/ZJNSsfyhnu — aynsley • broom (@Aynsley_Broom) December 9, 2021

Los usuarios también han destacado que Big muere en brazos de Carrie, pero el personaje de Sarah Jessica Parker olvida algo muy importante. "Big está muerto. Pensé que había tenía un infarto y sigo preguntándome por qué Carrie no llama a una ambulancia", destacó un espectador. "Big, despiértate, por favor, te lo ruego", pidió un tuitero.

WTF #AndJustLikeThat Mr Big is dead. I thought he had a stroke and kept wondering why Carrie didn't call an ambulance... pic.twitter.com/3DYoJnGpQP — Charlie Sam (@CharlieJSam) December 9, 2021

MR BIG WAKE UP PLEASE IM BEGGING YOU pic.twitter.com/TGBcriKAgy — mar (@helcnsharpe) December 9, 2021

No me lo puedo creer, yo toda emocionada por volver a ver a los chicos y me matan a Mr Big en el primer episodio... Moraleja, nunca ames nada.

Me duele, me quema, me lastima. pic.twitter.com/q4MHRTUgTA — Karen (@BlackWidow_221B) December 9, 2021

No puedo creer que le hicieran eso a Mr. Big en el primer capítulo 🥲#AndJustLikeThat — Némesis Monterrubio 🦩 (@NemesisMont) December 9, 2021

No puedo, me lastima, me quema…

Y pensar que por un momento creí en los finales felices y pasa esto en el primer capítulo… #AndJustLikeThat

Necesito un abrazo de mi “Mr. Big”… 🤭🥺😭 #CarrieBradshaw #MrBig pic.twitter.com/OOT3SngkGG — Angie FloresH (@angiefloresh) December 9, 2021

Entienden que en el primer capítulo de And Just Like That, mataron al Mr. Big.



Quieren que me muera de tristeza? Pues si. — Ana Victoria (@viickygimenez13) December 9, 2021

"And Just Like That sigue a Carrie, Miranda y Charlotte en su viaje desde la compleja realidad de la vida y la amistad a los 30 a la aún más compleja realidad de la vida y la amistad a los 50", reza la sinopsis. La serie también cuenta en su reparto con Cynthia Nixon, Kristin Davis, Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson y Evan Handler, entre otros.