¿Kim Cattrall (Samantha) En La Temporada 2 De And Just Like That? - HBO

MADRID, 4 Feb. (CulturaOcio) -

And Just Like That, continuación de Sexo en Nueva York, ha llegado a su fin con el estreno de su décimo episodio en HBO Max. La ficción, protagonizada por tres de las cuatro estrellas de la serie original Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis, no ha contado con la participación de Kim Cattral. Y aunque el primer episodio ya desveló que su personaje, Samantha Jones, se había mudado a Londres, por lo que la puerta parece abierta a un posible regreso, no parece que este vaya a cristalizar si finalmente hay una segunda temporada.

((ATENCIÓN: SPOILERS A CONTINUACIÓN)

En el último episodio Carrie (Sarah Jessica Parker) viaja a París para tirar las cenizas de Big (Chris Noth) en el río Sena. En la última secuencia se ve cómo manda un mensaje a Samantha y ambas acuerdan verse al día siguiente.

Pese a este desenlace, no parece que haya posibilidades de que Kim Cattrall regrese a la franquicia. La actriz y Sarah Jessica Parker han mantenido un enfrentamiento público y la británica ha dejado claro que no regresaría. "No habrá más Sexo en Nueva York para mí", declaró en una entrevista con Piers Morgan en 2017.

Por si esto fuera poco, el showrunner Michael Patrick King ha confirmado a Variety que Cattrall no volverá a ser Samantha. "No, al igual que nunca pensamos que Kim participaría en And Just Like That porque dijo lo que dijo. El único lugar en el que participo del pensamiento mágico es en la ficción. Hay que tomarle la palabra a la gente y ser un productor inteligente, no acorralarse. Pensando mágicamente, es genial tener a Samantha. No tengo expectativas realistas de que Kim Cattrall vuelva a aparecer", contó.

De esta manera, parece que la única posibilidad de que Samantha vuelva sería fichando a una nueva actriz. En cualquier caso, queda por ver si And Just Like That renueva por una segunda entrega que aún no está confirmada por HBO.