Kevin Feige abre la puerta al regreso de un personaje de WandaVision al Universo Marvel

MADRID, 25 Jul. (CulturaOcio) -

Bruja Escarlata y Visión (WandaVision) presentó a Agatha Harkness, interpretada por Kathryn Hahn. En los cómics el personaje es mentora de Wanda Maximoff, aunque en la ficción de Disney+ aparece convertida en villana. Aunque fue derrotada al final de la serie, Kevin Feige no ha descartado su regreso en futuros proyectos del Universo Cinematográfico Marvel.

En una entrevista con Rotten Tomatoes el CEO de Marvel Studios dio esperanzas a los fans de Agatha cuando le preguntaron por su regreso. "Algún día. Algún día pronto. Ahora veréis a Kathryn Hahn en Puñales por la espalda, luego tal vez en otros proyectos. Pero en el UCM, no será lo suficientemente pronto. Digámoslo de esa manera", dejó caer.

Por el momento se desconoce en qué proyectos aparecerá, aunque cabe esperar que participe en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, que también contará con la aparición de Elizabeth Olsen. Teniendo en cuenta que Agatha existe desde 1963, también podría aparecer en Los Eternos y Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos.

Kathryn Hahn ya dejó clara anteriormente su intención de volver a dar vida a la villana. "Me encantaría", declaró a The New York Times. "Si la volviese a interpretar habría muchos aspectos fascinantes de ella que tratar. Ella toca mundos muy diferentes en los cómics. Es una bruja centenaria y ha visto mucho, y hay muchas personas y seres diferentes con los que se ha cruzado en los últimos dos siglos, por lo que sería una maravilla explorarlo", explicó en otra entrevista con Gold Derby.

Lo que sí parece claro es que no volverá en una nueva entrega de Bruja Escarlata y Visión (WandaVision). "No hay planes para una segunda temporada", declaró el director Matt Shakman a Collider.