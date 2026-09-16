Keri Russell al borde de la guerra con la Casa Blanca en el tráiler de la temporada 4 de La diplomática - NETFLIX

MADRID, 16 Sep. (CulturaOcio) -

La diplomática regresará a Netflix el 15 de octubre con su cuarta temporada. Para ir calentando motores hasta su estreno, la plataforma de streaming ha lanzado un intenso tráiler en el que Kate Wyler, la protagonista encarnada por Keri Russell, se encuentra al borde de una guerra con la Casa Blanca.

"Disculpadme todos. ¿Podéis dejarme un momento a solas con mi marido?", pregunta Kate nada más entrar por la puerta de un salón en la embajada estadounidense de Reino Unido al inicio del adelanto. "El submarino ruso que encalló frente a estas costas transportaba un arma apocalíptica", revela a continuación, mientras una escena muestra un portaviones y todo un despliegue militar.

"La robamos", admite Wyler. Seguidamente, Frances Munnig (Penny Downie) le advierte de que Rusia no negocia, sino que responde a la fuerza. Es entonces cuando Hal (Rufus Sewell), el marido de Kate, le reprocha que en realidad esté molesta por haberse quedado al margen.

"Una tapadera no es la solución. Solo le da algo de tiempo", afirma ella tras intentar poner orden y arreglar el desaguisado que han realizado a sus espaldas.

El avance culmina con una serie de escenas en las que Kate y Hal intentan reconstruir su matrimonio al tiempo que mantienen posturas diferentes sobre cómo afrontar la frágil paz entre Estados Unidos y Reino Unido y la conspiración para hacerse con el arma más poderosa de Rusia, que amenaza con llevar al país al borde de la guerra.

TEMPORADA 4 DE LA DIPLOMÁTICA, SINOPSIS OFICIAL

"Dos matrimonios amenazan con acabar enfrentándose hasta hacerse añicos. Un momento catastrófico rompe la frágil paz que Kate Wyler había conseguido mantener entre Estados Unidos y Reino Unido, así como el deteriorado matrimonio que intenta salvar. Mientras lucha por contener la crisis, la conspiración de la presidenta Grace Penn y el vicepresidente Hal Wyler para hacerse con el arma más poderosa de Rusia empuja a Estados Unidos al borde de la guerra. Kate y Todd (Bradley Whitford), una pareja que a duras penas consigue entenderse, unen fuerzas para impedir que la alianza entre Grace y Hal altere el equilibrio de poder tanto en el extranjero como dentro de Estados Unidos", reza la extensa sinopsis de la temporada 4.

Creada por Debora Cahn, La diplomática, nominada a mejor serie dramática en los Emmy 2026, también contará en sus ocho nuevos episodios con Allison Janney, Ato Essandoh, Ali Ahn, Nana Mensah, Rory Kinnear y Bradley Whitford.